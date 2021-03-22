Uykunun günlük yaşantımızdaki önemi

Peki uyku kalitesinden kastımız nedir?



- Hemen uykuya dalamazsanız, sonrasında uyusanız da uyandığınızda dinlenmiş hissetmezsiniz. Uykuya dalamamanın vermiş olduğu asabiyet zaten yoğun bir şekilde çalışan zihninizi iyice alevlendirir. Güneş doğduğunda gerginlik daha da artar.



- Kolayca uykuya dalsanız bile gece sık sık uyanma gün içinde sizi yorgun hissettirecektir.tüm gece boyunca bir uyur bir uyanırsanız, asla tam ve dinlendirici bir uykuya dalamazsınız. Aniden tuvalete gitme ihtiyacı da buna eşlik edebilir.



- Bazen de tüm gün uyku halinde olup, sürekli şekerleme yapacak bir halde olurken, gece olduğunda uykunuz tamamen kaçabilir.



Tüm bunlar aslında verimli uyku uyuyamadığınızı gösterir. Bu durum çoğunlukla gün içinde hareketsiz kalmaktan, stresten, birtakım sağlık problemlerinden(karaciğer, sindirim vb.) ya da sinirsel problemlerden kaynaklanabilir. Öncelikle mutlaka uyku düzeni oluşturmaya çalışın. Olası sağlık problemlerini de ortadan kaldırdıysak eğer, işin beslenme kısmına dair neler yapabiliriz göz atalım.



Mango: magnezyum açısından oldukça zengin olan bu besin uykuya geçişi kolaylaştıracaktır.



Muz: triptofan ve fruktoz açısından zengindir. Böylece sinir iletilerini rahatlatır. Kolay uyumanıza yardımcı olur.



Kiraz: henüz mevsimi olmasa da büyük bir melatonin kaynağıdır. Melatonin sinir iletilerine ve gali hücrelerine yardımcı bir besindir.



Ispanak: kalsiyum açısından zengin, alkali bir yiyecektir. Asidozu azaltmaya yardımcıdır. Aynı zamanda mineral tuzu içeriği sayesinde sinir sistemini besler.



Kereviz: GABA, glisin ve magnezyum L-treonat gibi desteklerin beyinde emilimini artırarak uykuyu destekleyici rol oynar.



Meyankökü: bu bitki böbreküstü bezlerinin hızlı bir biçimde yenilenmesini sağlayarak hücre yenilenmesini destekler.



Yabanmersini: ağır metallerin vücuttan atılmasında oldukça etkili bir besindir. İyi bir adaptojen(dengeleyici), mukus ve iltihap önleyici, zengin antioksidandır.



Kişniş: vücuttan ağır metallerin uzaklaştırılmasında etkili olup, vücudun rahatlamasını sağlar.

Bunların haricinde hurma, limon, zerdeçal, zencefil, avokado gibi besinler de uyku kalitesini artırmada etkili besinler arasında yer alıyor.



Çay, kahve gibi uyarıcı etkisi yüksek içecekleri akşam saatlerinde azaltıp, melisa, papatya, rezene gibi bitkilerden oluşmuş çayları tercih etmek daha kolay uykuya dalmanıza yardımcı olabilir.



Sağlıklı aydınlık günler dilerim.