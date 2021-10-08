Turna yemişi ve faydaları

Turna Yemişi ile Yaban Mersini Arasındaki Fark;

Turna yemişinin hasadı yapıldıktan sonra bu meyve şekerlendirilir ve piyasaya sürülür ve turna yemişi meyvesi yalnızca kuruyken tüketilebilir. Yaban mersini ise yaşken de kuruyken de tüketilir. Turna yemişinin yaş meyvesi yenilemeyecek kadar acıdır. Bu şekilde ayırt edilmeleri mümkündür. Yani çoğu zaman aktarlardan aldığımız çoğu zaman karıştırılan meyve aslında turna yemişidir.

Pekala turna yemişi faydaları nelerdir?

Bu meyve ilk söylediğinde akla ‘idrar yolu enfeksiyonu’ gelir. Çoğunlukla kadınların, zaman zaman da erkeklerin başını ağrıtan idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılan antibiyotikler turna yemişinin içerisindeki özütü kullanarak oluşturulmuştur. Bu yüzden de bu meyve ile idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde ve dahi önlenmesinde sağlam bir şöhrete sahiptir.

Yine yapılan bir başka çalışmaya göre içerisindeki prosiyanidinler, ülser rahatsızlıklarını ve helikobakterpylori enfeksiyonlarında da etkili olduğunu göstermiştir.

Ayrıca bu meyvenin suyunu tüketen bireylerde streptococus mutans bakterisine bağlı diş çürümelerinin azaldığı, ancak bu meyvenin suyunun çok ekşi olmasından dolayı tüketiminin oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz.

Farelerle yapılan deneylerde akciğer ve lenf bezlerine bağlı tümörlerde azalma, felçten dolayı oluşan beyin hasarına karşı dahi koruma sağlayabildiğini söyleyebiliriz.

Pekala turna yemişi zararları neler?

Kan sulandırıcı kullanan hastalarda pıhtılaşmada bozulmaları geliştirdiğine dair çalışmaların olması bu ilaç grubunu kullanan hastaların dikkatli tüketmesini tavsiye edebiliriz.

Aspirine alerjisi olan bireyler için sakıncalıdır. Çünkü aspirin içerisindeki salisilik asit turna yemişinde bulunur.

Dengeli tüketiminde herhangi bir zararı olmadığını söylesek de fazla tüketiminde ishal ve karın ağrı gözlemlenebilir.

Sağlıklı aydınlık günler dilerim.