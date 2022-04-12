Terlemek kilo verdirir mi?

Fiziksel olarak efor sarf ettikten sonra vücut ısınır, ter bezlerinden ter üretilir. Buradaki amaç yükselen ısıyı normal seviyeye çekmektir, yani serinlemektir. Sıcak havalarda veya kalın giyindiğimizde terlememiz de bu sebepledir.

Terle beraber vücutta su ve tuz dışarıya atılır. Aşırı terlenen spor sonrasında vücut bir miktar kilo kaybetmiş gibi gözükse de bu aslında eksilen suyun göstergesidir. Bu şekilde kilo vermeye çalışmak doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

Egzersiz yaparken asıl amaç terlemek olamamalıdır. Yapılan aktivite sonucu ortaya çıkan terleme normal kabul edilir. Terlemek için extra çaba sarf etmek doğru değildir. Bu yüzden kişinin antrenman sırasında extra kalın giyinmesi, termal içerikli giysiler giymesinin bir önemi olmayacaktır. Bunlar zayıflamayı destekleyici değillerdir.

Bazı bireyler yapı gereği ter bezlerinden daha zengin olabilirler. Terleme; sıcaklık, nem, yaş, cinsiyet, genetik gibi etmenlerden etkilenir. Buradaki amaç vücudu serinletmektir. Teknik olarak yağ yakılmaz, ya da erimez. Bu durumda da daha fazla terleyen biri daha zayıf olacaktır diye bir durum söz konusu değildir.

Sıkı yaptığınız bir antrenman sonucunda çok terlemiş olabilirsiniz. Terlediğiniz için kilo kaybedeceğinizi düşünebilirsiniz. Kilo kaybı, terlediğiniz için değil, sıkı yaptığınız antrenmanın sonucunda kalori açığı oluşturduğunuz ve yağ kaybını desteklediğiniz içindir. Bazen yapılan sporun şiddeti yüksek olmasa da içeriği gereği yakılan kalori fazla olabilir. Kişi daha az terlediği halde daha çok kalori harcayabilir. Dolayısıyla terlemediği halde kilo vermeye devam edeceksinizdir. Yani hedef asla daha fazla terlemek olmamalıdır. Kişinin yapısına uygun önerilen egzersiz programı ile beraber kas gelişimini hedeflemeli ve yağ yakmayı destekleyici program oluşturulmalıdır.

Havanın 40 derece olduğu bir ortamda yatarken terleyebilirsiniz. Ancak hiçbir enerji sarf etmemiş olursunuz. Kalori harcamazsınız. Kilo vermeye etkisi olmayacaktır. Oysa soğuk havada yapılan yürüyüş sizi terletmese bile önemli derecede kalori yakmanızı sağlayacaktır. Bu da metabolizmanızın hızlanması, kilo kaybı, zayıflamayı desteklemek anlamına gelir.

Son olarak bir öneride bulunmak istiyorum. Spor sırasında aşırı terleyen bir vücut yapınız varsa; antrenmandan yarım saat önce 250 ml, antrenman sırasında 250 ml ve antrenmandan yarım saat sonra 250 ml su içmenizi öneririm.

Sonuç: antrenman esnasında terlemiyor olmanız, kalori yakmadığınız, kilo vermediğiniz anlamına gelmez. Sizin için hocanızın önerdiği programları uygulamaya devam edin. Düzgün beslenin. Uykunuza, su tüketiminize özen gösterin. Zayıfladığınızı göreceksiniz.

Sağlıklı aydınlık günler dilerim.