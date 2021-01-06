Spor yapanlar için beslenme önerileri

İyi beslenen bir sporcunun avantajları nelerdir?

• Performansı yüksektir,



• Yapılan antrenmanın etkinliği maksimum düzeydedir,



• Üst düzey konsantrasyon ve dikkate sahiptir,



• Hastalık ve sakatlanma oranı düşük, bu durumlarda toparlanma süresi kısadır.



Sporcular ne kadar sıvı tüketmelidir?



Egzersizden önceki 24 saat içinde, bol miktarda sıvı tüketin. Egzersizden 2-3 saat önce 400-600 ml sıvı tüketimi önerilirken, bu uygulama egzersiz öncesi optimal sıvı dengesini sağladığı gibi, fazla sıvının idrarla atımı için de sporcuya gerekli süreyi tanımaktadır.



Müsabaka/antrenman öncesi yemek ne zaman yenmelidir?



Birçok sporcu antrenman öncesi 2-4 saat önce yemek yemeyi tercih ederken, bazı sporcular 60 dakika önce miktarı fazla olmayan yiyecekleri tercih etmektedir. Egzersiz öncesi öğünün ölçüsü ve zamanı birbiriyle ilişkilidir. Mide boşalmasını sağlamak için müsabakaya yakın son öğünün hacmi az olmalıdır. Çalışmalar, müsabakadan 3-4 saat önce tüketilen öğünün 200-300 g karbonhidrat içermesinin, performansı artırdığını göstermektedir. Sporcular hiçbir koşulda aç olarak antrenmana veya müsabakaya başlamamalıdır. Müsabaka/antrenman öncesi mideyi rahatsız etmeyecek, sevilen ve daha önce denediğiniz yiyecekleri tercih edin.



Antrenman öncesi beslenmede dikkat edilmesi gereken noktalar;



• Antrenman öncesi yemeğin sindirimi kolay olmalıdır.



• Yiyecekler ve içecekler konusunda yeni denemeler yapılmamalıdır.



• Protein ve yağların sindirimi yavaş sürdüğü için az tüketilmeli, kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir.



• Çiğ sebze ve meyveler, kuru baklagiller gibi posa içeriği yüksek besinlerden kaçınılmalıdır.



• Lahana, karnabahar gibi gaz yapabilen sebze yemekleri yenmemelidir.



• Antrenman öncesi yemek yavaş yenmeli ve iyice çiğnenmelidir.



Antrenman sonrasında beslenme için;



• Egzersizin hemen sonrasında yeterli karbonhidrat ve protein tüketimi toparlanma (rejenerasyon) için önemlidir.