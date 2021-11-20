Narın faydaları ve kullanımı

Taze olarak yenilebildiği gibi, suyu, pekmezi, özü, nar ekşisi şeklinde de kullanılabilir. 100 gram narda; yaklaşık 70/75 kalori bulunmakta olup, yüksek lif, demir, potasyum, B1, B2, B3 ve C vitamini içeriği oldukça yüksektir.

NARIN BİLİNEN 10 FAYDASI NELERDİR?

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kanser hücrelerini baskı altında tutarak kanser önleyici etkiye sahiptir. İçerisindeki tanenler sayesinde cilt ve prostat kanserinde özellikle engelleyici etki gösterir.

Enfeksiyonlara karşı korur. İçerisindeki C vitamini sayesinde grip, nezle, soğuk algınlığı gibi mevsimsel rahatsızlıklardan korunmanıza yardımcı olur.

Kolesterol ve şekeri dengeler. Özellikle kolesterol ve trigliserit oranlarında azalma yaptığına dair çalışmalar mevcuttur.

Tansiyon düşürücüdür. Kan basıncında düşürücü etkiye sahip olup, felç ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olur.

Kalp ve damar sağlığını korur. Narın çekirdeğinde bulunan madde (punisinik asit/omega-5) sayesinde damar sağlığı korunmuş olup, olası hastalıkların önlenmesinde yardımcı rol oynar.

Sindirimi kolaylaştırıcı etkiye sahiptir.

Bağırsak parazitlerini temizler.

İdrar söktürücüdür.

Ağız yaralarına iyi gelir. Zararlı mikroorganizmalarla mücadelede en güvenilir yardımcılardan bir tanesidir. Özellikle candida mantarında çok etkilidir.

Nar özellikle kalp damar rahatsızlığı olan hastalara, ağız yaralarına sahip hastalara, artrit ve eklem ağrıları olan hastalara, beyin sağlığı açısından Alzheimer veya Parkinson rahatsızlığı olan hastalara, meme ve prostat kanseri riski taşıyan hastalara, erektil fonksiyon bozukluğu yaşayan hastalara iyi gelmektedir.

Meyve olarak tüketilebildiği gibi; narın çekirdeği, nar çekirdeği yağı, narın kabuğu, narçiçeği, nar ekşisi gibi farklı yan kullanım alanları da mevcuttur. Kısaca bahsedecek olursak;

Narın çekirdeği: Değerli yağ asitleri içerir.

Nar çekirdeği yağı: Soğuk sıkım methodu ile elde edilebilmektedir.kalp, damar, beyin sağlığından tutun da kozmetik sektörüne kadar pek çok alanda kullanılan bir besin öğesidir.

Narın kabuğu: Özellikle ishale karşı kullanılmaktadır.

Nar çiçeği: Çay olarak tüketilir.

Nar ekşisi: mekanik sıkma yöntemiyle elde edilir. Burada çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Ülkemizde nar ekşisi elde ederken mısır şurubunu karamelize edip içerisine mısır aroması eklenerek ve dahi sentetik sitrik asit ilave edilerek sağlık yönünden bırakın faydasını, oldukça olumsuz etkilere sahip nar ekşisi bulmanız mümkün. Bu yüzden de nar ekşisi alırken mutlaka güvenilir satış noktalarından temin etmeye çalışmalısınız.

Narın bilinen olası bir yan etkisi yoktur. Yetişkinler için günde 2 porsiyon kadar nar tüketimi önerilebilir. Kemoterapi hastaları, duruma göre hamileler, bağırsak ameliyatı olan hastalar, alerjik bünyeye sahip hastalar nar tüketirken doktoruna danışmalıdır.

Sağlıklı, aydınlık günler dilerim.