Koenzim Q10 nedir ve faydaları nelerdir?

Öncelikle mitokondri içindeki aktif yolu; enerji üretmesine fayda sağlamaktır. Bu nedenle eksikliğinde halsizlik, kronik yorgunluk, bitkinlik gibi şikayetler görülür.



Diğer en önemli faktörlerinden biri oksidatif stresle mücadeledir. Oksidatif stres; kanserden, romatizmal hastalıklara, yaşlanmaktan, zayıf bağışıklığa kadar pek çok olumsuz etkiye sahiptir.



Ne gibi faydaları vardır?



Koenzim Q10, kalp yetersizliğinin tedavisine yardımcı olabilir. Dünyadaki ölüm sebeplerinden en çoğu ve önemlisi kalp hastalıklarıyken, CoQ10 için kalbe iyi gelmesi bizler için oldukça önemli. Yapılan deneylerde görülüyor ki, CoQ10, kalp fonksiyonlarını iyileştirerek, ATP üretimini artırarak ve oksidatif hasarı sınırlayarak kalp yetmezliği tedavisine yardımcı görülüyor.



Doğurganlığa yardımcı olabilir. Sperm sayısında artışa yardımcı olur.



Cildinizin genç kalmasına yardımcı olabilir. Doğruda cilde uygulandığında, güneş hasarını azaltabilir, antioksidan korunmayı artırabilir.



Ayrıca cilt kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur.



Baş ağrısını azaltabilir.

Egzersizlerde performansı artırmaya yardımcı olur. Egzersiz performansı oksdatif stres ve mitokondriyal disfonksiyondan etkilenebilir. Bu hasarı azaltmaya, egzersiz kapasitesini artırmaya ve yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabilmektedir.



Diyabete yardımcı olabilir. İnsülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olması sayesinde kan şekeri regülasyonunu iyileştirmede etkili olmaktadır.



Beyin için iyidir. Özellikle alzheimr, demans, pankinson gibi hastalıklarda etkili olduğu görülmüştür.



Akciğeri koruyabilir. Özellikle astım hastalarında kortizol ihtiyacını azaltıcı olduğu görülmüştür.



Besinlerde, kırmızı et, karaciğer, yumurta, balık, baklagiller, ıspanak, çilek gibi gıdalarda yer almasında dolayı, özellikle vejetaryen/vegan beslenme modeline sahip bireylerde bunu takviye olarak almak gerekebilir. Takviye almak istediğiniz takdirde mutlaka hekim kontrolünde kullanmanızı öneririm.



Eksikliğinin yarattığı hasarlar göz önüne alındığında, fazlalığında da farklı yan etkiler oluşabilir. Bu yüzden size uygun doz ve içerik için mutlaka hekiminize başvurmalısınız.