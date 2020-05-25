Kadınlarda göbek nedenleri ve eritme yöntemleri

1) Dönemsel (periyodik): Doğurganlık döneminde olan kadınlarda vücuttaki östrojen (E1, E2), progesteron ve prolaktin gibi hormonların etkisiyle eller, kollar, bacaklar, karın bölgesi, göğüs bölgesi, meme dokusunda şişlik ile kendini belli eden durumlardır. Hormonal düzeylerin normal olduğu kişilerde (fizyolojik) olabileceği gibi hormon aktivitesinin bozuk olduğu bireylerde hipofiz adenomları (prolaktinoma vb.), polikistik over sendromu (PCOS) gibi nedenlerle de görülebilmektedir. Fizyolojik durumların tedavi protokolünde özellikle uygulanması gereken;

• Tuzsuz beslenme • Basit olmayan karbonhidratlar

• B vitaminlerinden zengin olan tahıllar ( kepekli tahıllar )

• Taze yeşil yapraklı sebzeler ( maydanoz, dereotu, marul vb. )

• İdrar çıkarma özelliği olan bitki çayları ( mısır püskülü, kiraz sapı, rezene, yeşil çay vb. )

2) Mevsimsel: Mevsim geçişlerinde kış ve yaz ve ara geçişlerdir. Beslenme biçimleri içeriğinde bulunan yiyecek çeşitliliği açısından farklılık gösterir. Her dönemin kendine özgü mevsim yiyecekleri insan bünyesine göre farklı reaksiyonları tetikleyebilir. Beraberinde tarım ve teknoloji gelişimiyle birlikte mevsim dışında üretilebilen sebze meyvelerin yenmeye devam edilmesi bitkilerin büyümesinde kullanılan kimyevi maddelerin, bitkilerin korunmasında kullanılan ilaçların insan vücudunda da farklı etkiler yaptığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu tür karın şişliklerinde;

• Mevsimlerinde bulunan gıdaları yemeye özen göstermek, örneğin; karpuz-yaz, portakal-kış vb.

• Üretimin organik olmadığı, sentetik ürünler kullanımından kaçınmak ( organik beslenme ) • Mevsimine göre içeriğinde bireysel alerjileri tetikleyebilecek şeker biçimlerini dikkat edilmesi ( laktoz intoleransı, sükroz )

• Mevsimine yönelik lifli beslenme ( kışın: pırasa, lahana / yazın: enginar, deniz börülcesi, taze fasulye vb. )

3) Hormonal: Ergenlik dönemi, tiroit hastalıkları, gebelik dönemleri yiyecekler açısından da beslenme düzeni açısından da farklı dinamikler içerir. Bu tür durumların tamamında metabolik ihtiyaçlar, metabolizma hızı, arzu edilen yiyeceklerin çeşitliliği farklılık gösterebilir. Hem duruma destek olabilmek, hem varsa bir hastalığın tedavisine omuz verebilmek, gebelikte anne karnındaki çocuğu yeterli besleyebilmek gibi farklı faktörlerin hepsi göz önünde bulundurulmalıdır.a) Ergenlik; • Az yağlı • Rafine gıdalardan oldukça fakir• Büyüme ve gelişmeye destek olması amaçlı yüksek protein içerikli beslenme• Spor ile desteklenen öğünler • Hareketli yaşama destek olacak şekilde rafine olmayan karbonhidrat tüketimib) Tiroit hastalıkları;• İyot içeriği fazla olan et, süt, yumurta ( organik )• Pırasa, lahanadan fakir ( iyot bağlayıcı etkilerinden dolayı)• Glütensiz beslenme ( tedavisiz/ilaçsız %25 remisyon )• Selenyum içeriği yüksek gıdalar ( brezilya cevizi gibi )c) Gebelik;• Tuzdan uzak • Glikoz şurubu, fruktoz şurubu ve tatlandırıcıdan uzak• Protein içeriği yüksek• Vitamin ve mineraller açısından zengin içerikli ve lifli gıdalar• Gaz yapıcı yiyeceklerden olabildiğince uzak ( nohut, fasulye, bezelye )

4) Yağ birikimi: Göbek bölgesindeki yağ birikintilerinin nedenleri çok çeşitli olabileceği gibi tedavisi zaman almaktadır. İlk öncelik göbek bölgesindeki yağlanmanın herhangi bir hastalığa bağlı olup olmadığının aydınlatılmasıdır. Tıbbi literatürde 30 u aşkın hastalığın abdominal bölgede kilo artışı yapabileceği bilinmektedir.

• Hastalığın tanımlanması

• Bölgesel değil daha genel kalori harcanması için egzersiz

• Kalori içeriğinden fakir, kitle içeriği zengin ( doygunluk yapan gıdalar: keten tohumu, salatalık, yulaf, chia vb. )

• İzometrik egzersizler yapılması

• Kapsaisinden zengin gıda alımı ( acı biber gibi )

• Az az sık sık yemek

• Şekersiz içecek ve yiyecek seçimi

Bunlara dikkat edilmesi; öncelikle şişliğin nedenini ortaya konulması, neden ve dönem bağımlı olup olmadığı, hormonların etkileyip etkilemediği, altında bir hastalık bulunup bulunmadığı mutlaka aydınlatılmalıdır.

Sağlıklı ve aydınlık günler dileğiyle…