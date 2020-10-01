Kabızlık neden olur ve nasıl geçer?

Oysaki öncelikle sağlıklı dışkılamayı öğrenip, kabızlığın nedenlerini anlamak gerekir. Buna bağlı çözüm belirlemek daha sağlıklı bir yöntem olacaktır.

Sağlıklı dışkılama belirtileri;



- Günde en az 1 kere ( 2-3 kere olması daha iyidir),

- Günde 4 kereden fazla olmamalı,

- Yumuşak ve düzgün formda olmalı,

- Tamamen boşaltılmış hissiyatı olmalı,

- Dışkılamak için bir takviyeye ihtiyaç duyulmamalı,

- Herhangi bir uyarıcıya ihtiyaç duyulmadan çıkılmalı (örn; sigara, kahve),

- Zorlama olmamalı,

- Çoğunlukla kahverengi olmalı,

- Dışkıda sindirilmemiş gıda görülmemeli (mukus, kan vb.).

Kabızlık kök nedenleri;



- Susuzluk,

- Kötü beslenme (süt, glüten, şeker) + gıda alerjileri,

- Seyahat gibi rutin değişiklikler,

- Yetersiz mide asidi, sindirim enzimi ve safra,

- Hormon dengesizlikleri (hipotiroit, menepoz, pms, östrojen baskınlığı vb.),

- Otoümmin hastalıklar,

- Yetersiz aktivite,

- İlaç veya supplementlerin yan etkileri (antidepresanlar, demir takviyeleri vb.),

- Kronik stres,

- Yetersiz sağlıklı yağ tüketimi,

- Yetersiz lif tüketimi,

- Mineral dengesizlikleri,

- Tiroidin az çalışması.

Mineral dengesizliği/yetersizliği

Magnezyum eksikliği kabızlığa neden olur. Magnezyum kasları gevşetir ve sindirim sisteminiz de büyük bir kas yapısına sahiptir. Magnezyum da hücrelerde kullanılmak için bazı kofaktörlere ihtiyaç duyar. Aksi takdirde sadece gevşeriz. Bor ve B6 vitamini gibi besinler, magnezyumun hücrelerde kalmasını sağlar. En uygun form: magnezyum sitrat formudur.

Kalsiyum ve potasyum yine kabızlıkta etkili mineraller arasındadır. Kalsiyum tiroidi yavaşlatabilir. Ancak potasyum tiroidi hızlandırmayı sağlar. Bu yüzden bu iki mineralin dengede olması gerekir. Kabızlık yaşayanlarda yüksek kalsiyum / potasyum yaygındır.

Kabızlık ve östrojen

Vücutta bulunan fazla östrojen kabızlık yapabildiği gibi; akne, sivilce, baş ağrısı, adet öncesi sendromu (PMS), ağrılı ve düzensiz adet döngüsü ve sıcak basmaları gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Uzun vadede normal boşaltım süreci gerçekleşemediğinden östrojen hormonuna bağlı kanser riski dahi artmaktadır.

Kronik stres

İnsan vücudu stres anında savaş veya kaç durumunda olduğundan sindirim bir öncelik olmaktan çıkar. Bu hayatta kalmak için vücudun sisteminde doğal yaşanan bir süreçtir. Stres uzadığında veya kronik olduğunda bu artık bir sorun haline gelir. Bağırsak hareketliliği yavaşlar.

Çözüm nedir?

Kivi, yulaf, Brüksel lahanası, tatlı patates, chia, brokoli, armut, havuç, nektarin, karnabahar, muz, böğürtlen, kereviz, turp, ahududu, çilek, ıspanak, badem, fındık, ceviz, yaban mersini vb. lif içeriği yüksek besinler günlük tüketimde yer almalı, bol su tüketilmeli, günlük aktiviteler yapılmalıdır.

Epsom tuzunun laksatif etkisi bilindiğinden yemeklerde kullanılabilir.

Eğer kalsiyum takviyesi alınıyorsa magnezyum takviyesi de almayı ihmal etmeyin.