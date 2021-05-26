K Vitamini nedir, ne işe yarar?

K vitamini:

- Diş sağlığını destekler.

- Kanserden korunmaya yardımcıdır.

- Kalsiyum seviyesini düzenlemeye yardımcı olur.

- Plak oluşumunu engeller.

- Vasküler kireçlenmede önemli bi koruma sağlar.

- Osteoporozu engellemeye yardımcıdır.

- Kan pıhtılaşmasını düzenler.

K vitamini yağda eriyen bir vitamin olup, 1920 li yıllarda kanın pıhtılaşmasındaki rolünden dolayı keşfedilmiştir, bu konuda özellikli olarak hayatımıza yerleşmiştir.

Özellikle de koyu yeşil yapraklı sebzelerde bolca bulunan K vitamini bağırsaklardaki bakteriler sayesinde farklı formu da üretilmektedir. K1 ve K2 olmak üzere 2 farklı formda bulunur.

K1 formu filokinon formu olarak da bilinen bitki sentezinin bir ürünü olarak bilinmektedir. Sebzelerde yer aldığı için eksikliğinden çok fazla bahsetmeyiz. Özellikle pıhtılaşmada önemli rol oynar.

K2 formu ise menakinon formu olup, hayvansal kaynaklı besinlerden elde edilmektedir. Bu yüzden eksikliği vegan/vejetaryen/et tüketimi olmayan çocuk/genç/bireylerde görülebilmektedir. Vücutta bağırsak bakterileri tarafından da üretilse bile az miktarda görülebilir, dışarıdan besinle veya takviyeyle gerekli miktar alınması gerekir.

Bir de K3 formu vardır ki bu sentetik formudur. Menadion olarak geçer. Karaciğer için toksik olduğundan önerilmemektedir.

K2 formu kemiklerin oluşumunda rol alan bir proteini aktive ettiği için bizim için önemlidir. Diş sağlığı ve kalsiyum metabolizmasında da görev alır.

Buradan anlaşılacağı gibi sağlıklı bir bağırsak mikroflorasının olması, yetersiz et ürünleri ve sebze tüketimi K2 ihtiyacını karşılar. Aksi durumda takviyeye başvurmak gerekebilir.

Sağlıklı aydınlık günler dilerim.