Her derde deva meyve: Cennet hurması

İyice yumuşadığında içerisindeki likopen alımı artan bu mucizevi meyve, yüksek antioksidan içeriğine sahip olmasıyla tip 2 diyabet, hiperkolesterolemi, alzheimer, kronik inflamasyon, bağırsak hastalığı, kardiyovasküler hastalıklarda ve bazı kanser risk gruplarında azalmaya sebep olur.

Glisemik indeksi yüksek olduğundan diyabetli bireylerin tüketirken dikkat etmeleri gerekir. Lif içeriğinin yüksek olmasından dolayı kabızlık şikayeti olanlar için meyve alternatifi yerine geçebilir.

Cildi güzelleştirir, canlandırır, ayrıca saç dökülmelerine de iyi gelir. Bunun sebebi içerisindeki zengin vitamin, minerallerdir. A, C, B1, B2, B3 vitaminleri, fosfor, kalsiyum, demir, bakır, potasyum ve magnezyum açısından oldukça zengin oluşu en dikkat çekici yönleri arasında yer alıyor. Bu kadar faydası düşünüldüğünde günlük tüketimde mutlaka yer verilmesi, çocuklarda, yetişkinlerde önerilmektedir.

İsteyen sadece meyve şeklinde tüketebilir. Bunun harici size 2 farklı alternatif sunacağım denemenizi öneririm.