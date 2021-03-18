Güçlü bir antioksidan! İşte turpgillerin faydaları ve yan etkileri

Turpgiller ailesine uyan pek çok sebzeler var ve hepsi çok düşük kalorili ancak vitamin, mineral ve antioksidan açısından da oldukça zengin. Peki turpgillerin faydaları nedir?

- Kanserle savaşan bileşikler içerirler

Turpgiller, kanserle mücadelede güçlü özelliklere sahiptir. Sadece kansere sebep olan serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda kanseri önleyen glukozinolatlar ve indol-3-karbinol gibi bileşikler açısından oldukça zengin içeriğe sahiptirler.

- Enflamasyonu azaltırlar

Enflamasyon, vücudu hastalıklara ve/veya enfeksiyonlara karşı korumak için tasarlanmış kusursuz bir bağışıklık tepkisidir. Kronik inflamasyon, pek çok hastalığın kökenindedir( kalp hastalığı/ kanser/ diyabet)

- Kan şekerini düzenler

Turpgiller, çok yüksek lif içeriğine sahiptirler. Örneğin; 1 kase brüksel lahanası 4 gram lif içerir ve neredeyse günlük ihtiyacı tamamlayacak niteliktedir.

- Kilo vermeyi teşvik eder

Kilo vermek isteyen kişilerin özellikle mevsimindeyken turpgiller ailesinden sebzelere sofralarında yer açmaları gerekir. Böylece uzun süreli tokluk, dengeli kan şekeri seviyeleriyle kilo vermek daha da kolaylaşacaktır.

- Östrojen dengesini teşvik eder

Östrojen, üreme sistemini düzenlemekle sorumlu kadın cinsiyet hormonudur. Son zamanlarda da östrojen fazlalığına bağlı kadın hastalıklarında artış bilindiğine göre bu hormonun dengelenmesi için dışarıdan destek gerekebilir. Bunun için beslenmenizde östrojen yükünü azaltmalı, ayrıca turpgillerden zengin beslenerek bağırsaklardan östrojen emilimini rahatlatabilirsiniz.

Turpgillerin yan etkileri neler?

Turpgil sebzelerin birçok sağlık yararına rağmen, dikkate alınması gereken bazı olumsuz yan etkiler de olabilir.

Çok fazla fermantasyona uğramasından dolayı aşırı şişkinlik ve gaz şikayeti görülme olasılığı yüksek besin grubudur. Bunun için çiğ tüketmek yerine pişmiş tercih edilebilir.

Ayrıca turpgiller ailesinin tiroit problemleriyle de ilişkilendirildiğini biliyoruz. Bunun sebebi; özellikle çiğ tüketildiğinde, sebzelerin bağırsaklardaki sindirimi guatrojen salgılar, bu da iyot ihtiyacını artırır. Dolayısıyla da tiroit bezine olumsuz etki edebilir. Bununla birlikte, yapılan çalışmalar gösteriyor ki; turpgiller tüketildiğinde yalnızca iyot eksikliği olan bireylerde böyle bir sorun olabilir. Yani tiroit ile ilişkilendirme yaparken de iyot takibine göre hareket edilip, hastaları bu sebzelerden mahrum bırakmamak gerekir.