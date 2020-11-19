Gluten alerjisine dikkat! Birçok hastalığın nedeni olabilir

Doğal yapısında bulunan tahıllar dışında gıda sektöründe bolca tercih edilen gluten, iştahın artırılarak gıda maddelerinin tüketilmesini artırır. Bu nedenle belirli hastalıklarla bağlantı kurulmuş ve bunlara bağlı komplikasyonların nedeni olmakla suçlanmıştır. Doğal ortamında tahılların genetiği değiştirildikten sonra daha farklı bir forma dönüşen gluten insan sağlığına etki etme oranında son on yılda açık ara öne geçmiş gıda ürünleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Alzheimer hastalığı,

Diyabet, tiroit hastalıkları,

Romatizmal hastalıklar,

Mide barsak rahatsızlıkları,

Lenf hastalıkları,

Kronik yorgunluk sendromu

İnfertilite (çocuk sahibi olamama),

Hiperaktivite bozukluğu,

Otizm gibi birçok hastalıkların nedeni olmakla suçlanmış ve bilimsel sonuçlarda kanıtlar gösterilmiştir.

Non-çölyak gluten sensitivitesi barsakta fonksiyonel barsak içi florayı etkileyen reflü, dispeptik şikayetler, vitamin mineral eksiklikleri gibi farklı birçok klinik semptomlarla giden bir rahatsızlıktır.

Standart tedaviye yanıtsız barsak spazm çözücüleri, gaz gidericiler ve fonksiyonel barsak hastalığı ilaçlarının pek de işe yaramadığı, uzun vadeli tedavilerde hastaların semptomlarını anlamlı olarak gidermediği gösterildiğinden ilaç tedavisi yerini hızla diyet ve alternatif tedavilere bırakmıştır.

Çölyak hastalığı bir sendrom olup, belirli başka bulguların eşlik ettiği farklı klinik semptomlarla ve endoskopik ve serolojik bulgularla karakterizedir. Serolojik bulgularda; doku trans glutaminaz enzimine karşı oluşan endomisyuma karşı oluşan ve gliadine karşı oluşan antikorlarla ve endoskopik biyopsi yöntemlerinde marsh evrelemesi değerlendirilmesiyle tanı alır.

Çölyak ve gluten alerjisi ayırıcı tanısında kan endoskopik biyopsi ve genetik bulguların ayırıcı tanıda yer aldığı bilinmesine rağmen 2012 çölyak klavuzunda; klinik tablonun farklı türleri olan atipik ve latent çölyak tipleriyle bir kesişim kümesi oluşturabilmektedir. Yani tam olarak ayırt etmek mümkün değildir.

Belirtileri nelerdir?

Midede şişkinlik,

Hazımsızlık/kabızlık,

İshal,

Karın ağrısı, aşırı gaz sancısı,

Kronik halsizlikler,

Vitamin mineral seviyelerinde yükselmeme ( villus atrofisi sebebiyle barsak florasının bozulması ve emilimin zayıflaması)

Cilt problemleri, kızarıklar, kaşıntılar, sivilcelenmeler,

Uyku hali, yorgunluk, halsizlik,

Baş ağrısı vb.

Hastaların her iki grubunda da glutensiz diyetten fayda görülmekte ve hastanın klinik tablosu dramatik olarak düzelmektedir