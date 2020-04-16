Hücrenin dejenere olması durumundan dolayı beslenmenin de enflamasyonda etkileri oldukça önemlidir.

Peki enflamasyona en çok sebep olan besinler nelerdir?

Kızarmış gıdalar: Journal of Nutrition’da yapılan bir araştırmaya göre, tarns yağlardan zengin beslenen kişilerde C-reaktif protein seviyelerinde daha yüksek bulgulara rastlandığı ve inflamasyonu artırdığı öngörülmektedir. İşlenmiş etler: Tuzlanmış, kurutulmuş, konserve edilmiş her türlü etler bu kategoridedir. Pastırma, salam, sosis, sucuk… Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine bakacak olursak, işlenmiş et tüketimi yalnızca kanserojen etkiler göstermeyip aynı zamanda vücutta iltihaplanmayı ölçmek için kullanılan CRP seviyesiyle doğru orantılı bir bağlantı olduğunu gösterir. Alkol: Aşırı alkol tüketimi iltihaplanmada önemli bir risk faktörüdür. Rafine karbonhidratlar: Beyaz un, kurabiye, krakerler, gofret, bisküviler vb. rafine karbonhidratlar eklem iltihaplanmasında etkili besinlerdir. Mümkün olduğunca uzak durulması gereklidir. Yapay tatlandırıcılar: Özellikle diyet, düşük kalorili besinlerde yer alması bakımından tüketimi çok belirgin olmasa da aslında uzak durulması gereken bir başka gruptur. Özellikle bağırsak mikrobiyotasını bozuk enflamasyon durumunu artırdığına dair yapılmış pek çok çalışma mevcuttur. Yüksek fruktozlu mısır şurubu: Şekerlemeler, meyve suları, soda, yine diyet ürünlerde çokça rastladığımız yüksek fruktozlu mısır şurubu tıpkı şeker gibi sağlığı olumsuz etkileyecek pek çok durumla ilişkilendirilir. Yapılan bir çalışmada eklemleri etkileyen kronik enflamasyon sayılan ‘romatoid artrit’ gelişme riskini artırdığına dair anlamlı bir fark görülmüştür.

Peki anti-enflamatuar besinler nelerdir?