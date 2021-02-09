Emziklilik döneminde beslenme
Süt veren kadın hem kendi vücudundaki besin öğeleri depolarını dengede tutmak hem de salgıladığı sütün karşılığı olan enerji, protein, mineral ve vitaminleri almak için yeterli ve dengeli beslenmelidir. Aksi takdirde kendi vücut depolarından harcamaktadır. Bu da sağlığının bozulmasına ve yetersiz süt salgılanmasına neden olmaktadır.
-Yeterli miktarda süt üretimi için tüketilen sıvı miktarına dikkat edilmelidir. Örneğin günde en az 8-12 bardak su içilmelidir.
-Bu dönemde suyun yanı sıra sıvı olarak süt ve meyve suyu tüketimi de artırılmalıdır. Süt ile kalsiyum alımı, meyve suyu ile de C vitamini alımı desteklenecektir.
-Emzirme döneminde kesinlikle ihtiyaç olandan daha az kalori alınmamalıdır. Süt üretimi için daha fazla kaloriye ihtiyaç olunacağı unutulmamalıdır.
-Emzirirken alkol ve sigara kesinlikle alınmamalıdır.
-Soğan, sarımsak, brokoli, kabak, karnabahar, acı baharatlar veya kuru baklagiller, anne sütünün tadını değiştirebilir. Bu sebeple bu besinleri tüketirken dikkatli olunmalı; bebekte huzursuzluk yaratıyorsa bu besinler tüketilmemelidir.
-Annenin demir depolarının boşalmasını engellemek için hayvansal kaynaklı besin tercih edilmelidir.
-Çay, kahve ve kola mümkün olduğunca tüketilmemelidir. Siyah çay yerine nane limon, ıhlamur, papatya çayları veya komposto tercih edilebilir.
-Mutlaka iyotlu tuz kullanılmalıdır. Normalde kullanılan tuz miktarından %50 daha fazla kullanılabilir.
-Meyve ve sebze tüketilirken iyice yıkandığından emin olunmalıdır ve mevsiminde tüketilmelidir.
-Folik asit gebelik kadar emziklilikte de önemli olduğu için yeşil yapraklı sebzeleri tüketmeyi ihmal etmeyin.
-Magnezyum ve çinko için ara öğünlerde 1 avuç kuruyemiş tüketimi önerilmektedir.
-Omega 3 yağ asidi ve diğer elzem yağ asitleri için haftalık 2 kere balık tüketimi önerilmektedir.
-Anne sütü artırıcı olarak kimyasal ilaçlar yerine çörek otu, zencefil veya çemen otu kullanımı önerilmektedir.