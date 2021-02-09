Emziklilik döneminde beslenme

-Yeterli miktarda süt üretimi için tüketilen sıvı miktarına dikkat edilmelidir. Örneğin günde en az 8-12 bardak su içilmelidir.

-Bu dönemde suyun yanı sıra sıvı olarak süt ve meyve suyu tüketimi de artırılmalıdır. Süt ile kalsiyum alımı, meyve suyu ile de C vitamini alımı desteklenecektir.

-Emzirme döneminde kesinlikle ihtiyaç olandan daha az kalori alınmamalıdır. Süt üretimi için daha fazla kaloriye ihtiyaç olunacağı unutulmamalıdır.

-Emzirirken alkol ve sigara kesinlikle alınmamalıdır.

-Soğan, sarımsak, brokoli, kabak, karnabahar, acı baharatlar veya kuru baklagiller, anne sütünün tadını değiştirebilir. Bu sebeple bu besinleri tüketirken dikkatli olunmalı; bebekte huzursuzluk yaratıyorsa bu besinler tüketilmemelidir.

-Annenin demir depolarının boşalmasını engellemek için hayvansal kaynaklı besin tercih edilmelidir.

-Çay, kahve ve kola mümkün olduğunca tüketilmemelidir. Siyah çay yerine nane limon, ıhlamur, papatya çayları veya komposto tercih edilebilir.

-Mutlaka iyotlu tuz kullanılmalıdır. Normalde kullanılan tuz miktarından %50 daha fazla kullanılabilir.

-Meyve ve sebze tüketilirken iyice yıkandığından emin olunmalıdır ve mevsiminde tüketilmelidir.

-Folik asit gebelik kadar emziklilikte de önemli olduğu için yeşil yapraklı sebzeleri tüketmeyi ihmal etmeyin.

-Magnezyum ve çinko için ara öğünlerde 1 avuç kuruyemiş tüketimi önerilmektedir.

-Omega 3 yağ asidi ve diğer elzem yağ asitleri için haftalık 2 kere balık tüketimi önerilmektedir.

-Anne sütü artırıcı olarak kimyasal ilaçlar yerine çörek otu, zencefil veya çemen otu kullanımı önerilmektedir.