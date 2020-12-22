Doğru yumurta seçimi nasıl yapılır?

Organik yumurta, doğal yumurta, köy yumurtası ve gezen yumurta gibi çeşitlendirmeler oldukça sağlıklı görünse bile aslında aralarında bazı farklar yer almaktadır. Bunları kısaca açıklayalım.

Doğal yumurta

Doğal yumurta aslında yumurtanın tavuktan çıktığını belirten ve esasında hiçbir anlam ifade etmeyen durumdur. Çünkü bu durum zaten başka bir yolla gerçekleşmediğinden doğal yumurta ifadesi bir anlam taşımaz.

Tavuktan çıkan yumurtaların hepsi doğal yumurtadır. İster çiftlik, ister üretim tesisi fark ettirmez. Sağlıklı yumurta seçerken asıl yumurtanın nasıl beslendiği, hangi ortamda yetiştirildiği önemlidir. İşte bu nokta da karşımıza organik yumurta çıkıyor.

Serbest gezen tavuk yumurtası

Kafeste olmayan anlamına gelse de aslında binlerce tavuğun bir arada bulunduğu, kısıtlı alanda gezebilecekleri ortamın var olması demektir. Bu durumda da yine yetiştirme yöntemleri veya hormon içerip içermediğiyle alakalı detaylı bilgi alamıyoruz. Sadece gezen tavuk, kesinlikle beslenme ve yaşam biçiminde doğal olduğu, doğal beslendiği anlamına gelmez.

Köy yumurtası

Günümüzde köy yumurtasını organik yumurta ile çok karıştırırlar. Oysa ki yine köy yumurtası da kullanılan yeme bağlı olarak organik olmayabilir. Eğer GDO'lu yem kullanılmışsa bu yumurta kötü bir tercih olacaktır. Burada aldığınız kişiye güven çok önemlidir. Gerçekten köyde yetiştirilmiş kimyasala maruz kalmamış, yumurtalama sürelerine müdahale edilmemiş yumurtalar da tercih edilebilir. Ancak köy yumurtası bilgisi yer alan tavuklarda tam olarak güvenilir değildir. Ailenize organik yumurta yedirin.

Organik yumurta

Sağlıklı yemlerin kullanılması ve kimyasal gübrelemenin en az 3 yıl olmaması anlamına gelir. Bu tavuklara hiçbir hayvan yemi verilmez. Sağlıklı tavukların yumurtaları anlamına geldiği için en güvenilir yumurta çeşidi denilebilir. Bu türlü yumurta kendiniz yetiştirdiğiniz yumurtadan sonraki tek güvenilir biçimdir.

Sağlıklı aydınlık günler dilerim.