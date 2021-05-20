Detoks yapmanıza ve kilo vermenize yardımcı besin: Salatalık

Salatalık yemenin faydaları nelerdir?

Salatalığın faydaları arasında: serbest radikal hasarı ve iltihaplanma ile mücadele yer alır.

Salatalık, en düşük kalorili sebzelerden biridir, ancak oksidatif stresin neden olduğu doğal olarak yavaş yaşlanmaya yardımcı olabilecek güçlü polifenol bileşikleri sağlar.

Ek olarak, araştırmacılar arasında anti-diyabetik, lipid düşürücü ve antioksidan aktiviteleriyle tanınan salatalıkların vücut üzerinde detoksifiye edici ve temizleyici bir etkisi de vardır. Doğal olarak su kaybını, kabızlığı ve aşırı ısınmayı önlemenin harika bir yoludur.

Cildi nemlendirir ve yatıştırır. Hatta salatalığın kendisini göz altı morlukları için kullanıldığını biliyoruz. Şişmiş gözlerin rahatlamasını sağlar.

Metabolik, kalp sağlığını iyileştirici etkisi vardır. Salatalıklarda bulunan lignanlar, kardiyovasküler hastalıklarla savaşmak için yararlı olan, iyi belgelenmiş bağışıklık artırıcı, anti-enflamatuar etkilere sahiptir ayrıca içerisinde bulunan potasyum ve magnezyum içeriği sayesinde kalp sağlığına olumlu etkileri bulunmaktadır.

Yüksek antioksidan içeriğe sahiptir. Araştırmacılar, bir tür triterpen bileşiği olan cucurbitacin'in kanserli hücre ölümüne (apoptoz olarak bilinen bir süreç) neden olabileceğini bulmuşlardır. Cucurbitacinlerin apoptotik etkileriyle ilgili en önemli mekanizmalar, nükleer faktörler veya genler yoluyla aktiviteleri değiştirme ve anti-tümör proteinlerini aktive etme yetenekleridir. Yani salatalık içerisindeki bileşenler tümör azaltıcı etkiye sahiptir.

Sindirimi iyileştirir, kabızlık gidericidir. Özellikle hazırlanan smootielerin içerisinde salatalık mutlaka eklemelisiniz. Hatta şişkinliğe yardımcı olması için misket limonu, avokado, kereviz, rezene gibi diğer sebzelerle birleştirdiğinizde daha faydalı olacağını göreceksiniz. İster salatalarda ister detoks sularında, ister ara öğünlerde dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Doğal nemlendirici içecek:

• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı,

• Kereviz sapı (1 tutam)

• 1 adet salatalık,

• Yarım limon (sıkılmış)

• Hepsini 1 bardak suyun içinde blender ile karıştırıp tüketebilirsiniz. Afiyet olsun 