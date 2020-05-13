Cilt, saç, eklem için vazgeçilmez! İşte kolajenin faydaları…

Kolajenin faydaları çok çarpıcıdır, çünkü bu protein, ölü cilt hücrelerini değiştirmenin yanı sıra cildimize güç ve elastikiyet kazandırmaya yardımcı olur. Eklemlerimiz ve tendonlarımızda, en basit ifadeyle, vücudu bir arada tutmaya yardımcı olan ‘tutkal’ görevi görür.

Vücudumuzun kolajen üretimi doğal olarak yaşlandıkça yavaşlamaya başlar. Şeker, sigara ve yüksek miktarda güneşe maruz kalmanın yanı sıra yaşam tarzında yanlış beslenme de kolajen seviyelerinin azalmasına katkıda bulunur.

Kolajen ile ilgili hastalıklarda en çok rastlanan sebepler genetik kusurlar, kolajen açısından zengin gıdaların zayıf alımı, beslenme eksiklikleri ve kolajen üretimini (sentezini) etkileyen sindirim sorunlarının bir kombinasyonundan kaynaklandığı görülmüştür.

Kolajen, sıkı bir üçlü sarmal içine sarılmış üç zincirden oluşur. Her zincir 1400'den fazla amino asit uzunluğundadır.

Kolajende bulunan amino asitlerin en yüksek yüzdeleri ve bazı önemli faydaları şunlardır:

Prolin : Kan damarlarının bütünlüğünü korumaya, eklem sağlığını iyileştirmeye ve çeşitli kardiyovasküler faydalara yardımcı olur.

: Kan damarlarının bütünlüğünü korumaya, eklem sağlığını iyileştirmeye ve çeşitli kardiyovasküler faydalara yardımcı olur. Glisin : Ağırlıklı olarak DNA zincirleri oluşturmaya yardımcı olur. Aynı zamanda sağlıklı kas büyümesini destekleyen ve egzersizler sırasında enerji üretimini artıran kreatin oluşturan üç amino asitten biridir.

: Ağırlıklı olarak DNA zincirleri oluşturmaya yardımcı olur. Aynı zamanda sağlıklı kas büyümesini destekleyen ve egzersizler sırasında enerji üretimini artıran kreatin oluşturan üç amino asitten biridir. Glutamin : Anksiyete, gerginlik, uyku bozuklukları/uykusuzluk, konsantrasyon eksikliği, zayıf sindirim sağlığı, zayıf bir bağışıklık sistemi ve düşük enerjiyi önlemek için faydalara sahip olduğunu göstermektedir.

: Anksiyete, gerginlik, uyku bozuklukları/uykusuzluk, konsantrasyon eksikliği, zayıf sindirim sağlığı, zayıf bir bağışıklık sistemi ve düşük enerjiyi önlemek için faydalara sahip olduğunu göstermektedir. Arginin: Bağışıklık sistemini, kan dolaşımını artırmak gibi etkilerinin yanında erkek libidosu üzerinde olumlu etkisi vardır.

Et, tavuk, balık, yumurta, organ etlerinde bulunan kolajen cilt ve saç sağlığını geliştirir. Eklem ağrılarını ve dejenerasyonu azaltır. Metabolizma, kas kütlesi ve enerji çıkışını artırır. Saç, diş ve tırnakları güçlendirir. Kalp ve damar sağlığını korur. Vücutta kolajen oluşumunu ve kullanımını destekleyen birçok faktör vardır.

En iyi kolajen türü hangisidir? Tek tek inceleyecek olursak…

Tip 1 / Tip I: Bu, en bol olanıdır ve neredeyse insan vücudunda bulunan en güçlü, kolajen türü olarak kabul edilir. Tendonlar, bağlar, organlar ve cilt dahil vücudun bölümlerini oluşturan eozinofilik liflerden oluşur. Yara iyileşmesi, cilde esnek ve elastik kalitesi verilmesi ve dokuyu bir arada tutması, böylece yırtılmaması için çok önemlidir.

Bu, en bol olanıdır ve neredeyse insan vücudunda bulunan en güçlü, kolajen türü olarak kabul edilir. Tendonlar, bağlar, organlar ve cilt dahil vücudun bölümlerini oluşturan eozinofilik liflerden oluşur. Yara iyileşmesi, cilde esnek ve elastik kalitesi verilmesi ve dokuyu bir arada tutması, böylece yırtılmaması için çok önemlidir. Tip 2 / Tip II: Öncelikle bağ dokularında bulunan kıkırdak oluşumuna yardımcı olur. Eklemlerimizin sağlığı, tip 2 kolajenden yapılmış kıkırdağa dayanmaktadır, bu nedenle yaşa bağlı eklem ağrısını veya çeşitli artrit semptomlarını önlemek için faydalıdır.

Öncelikle bağ dokularında bulunan kıkırdak oluşumuna yardımcı olur. Eklemlerimizin sağlığı, tip 2 kolajenden yapılmış kıkırdağa dayanmaktadır, bu nedenle yaşa bağlı eklem ağrısını veya çeşitli artrit semptomlarını önlemek için faydalıdır. Tip 3 / Tip III: Genellikle tip 1 ile bulunur ve cilde esneklik, sıkılık kazandırmaya yardımcı olur. Ayrıca kalp içinde kan damarları ve doku oluşturur. Bu nedenlerden dolayı, bazı hayvan çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre, tip 3 kolajendeki eksiklik, yırtılmış kan damarları ve hatta erken ölüm riskiyle ilişkilendirilmiştir.

Genellikle tip 1 ile bulunur ve cilde esneklik, sıkılık kazandırmaya yardımcı olur. Ayrıca kalp içinde kan damarları ve doku oluşturur. Bu nedenlerden dolayı, bazı hayvan çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre, tip 3 kolajendeki eksiklik, yırtılmış kan damarları ve hatta erken ölüm riskiyle ilişkilendirilmiştir. Tip 4 / Tip IV: Organları, kasları ve yağı çevreleyen, doku oluşturan endotelyal hücrelerde bulunan bazal lamina oluşturmak için önemli bir göreve sahiptir. Bazal lamina çeşitli sinir ve kan damarı fonksiyonları için gereklidir. Sindirim organlarımızın ve solunum yüzeylerimizin çoğunu sıralarlar. Bazal lamina, cildin / dokunun üst tabakası ile en derin tabaka arasındaki boşluklarda bulunabilir. Üstündeki doku için yastık / dolgu sağlayan ince bir jel benzeri sıvı tabakasıdır.

Organları, kasları ve yağı çevreleyen, doku oluşturan endotelyal hücrelerde bulunan bazal lamina oluşturmak için önemli bir göreve sahiptir. Bazal lamina çeşitli sinir ve kan damarı fonksiyonları için gereklidir. Sindirim organlarımızın ve solunum yüzeylerimizin çoğunu sıralarlar. Bazal lamina, cildin / dokunun üst tabakası ile en derin tabaka arasındaki boşluklarda bulunabilir. Üstündeki doku için yastık / dolgu sağlayan ince bir jel benzeri sıvı tabakasıdır. Tip 5 / Tip V: Bu tip kolajen, hücrelerin yüzeyinin yanı sıra kadın plasentalarında (hamilelik sırasında uterusta gelişen organ, büyüyen bebeğe oksijen ve besin sağlar) bulunan saç telleri ve dokularını yapmak için gereklidir.

Bu tip kolajen, hücrelerin yüzeyinin yanı sıra kadın plasentalarında (hamilelik sırasında uterusta gelişen organ, büyüyen bebeğe oksijen ve besin sağlar) bulunan saç telleri ve dokularını yapmak için gereklidir. Tip 10 / Tip X: Tip 10, yeni kemik oluşumuna ve eklem kıkırdağı oluşmasına yardımcı olur.

Buradan anlaşılacağı gibi takviye olarak satılan ürünlerde ihtiyaca yönelik olarak hangi tip kolajen içerdiği çok önemlidir. Ayrıca birçok krem ​​ve tozun kolajen ekleyerek cildi canlandırdığını iddia ederken, bu ürünlerdeki moleküllerin genellikle cildinizin emmesi için çok büyük olduğunu unutmayın.