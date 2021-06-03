Beyin dostu besinlerin gücüne inanın!

Beyin dostu pek çok besin var. Bunları alt alta sıralayacağım. Günlük tüketimde bunlara yer yermeniz, zihnin açılmasında oldukça etkili olacaktır.

Kırmızı meyveler: Özellikle şu dönem tam da mevsimiyken, çilek, böğürtlen, karadut gibi kırmızı meyveler içeriğindeki likopen ve betalain gibi flavonoidler sayesinde beyin sağlığı için çok faydalıdır. Bunlar aynı zamanda ara öğünlerde atıştırmalık olarak tercih edilebilir.

Hindistan cevizi yağı: İçerisindeki orta zincirli yağ asitleri (MCT) sayesinde beyin için önemli bir yakıt olmaktadır. Özellikle de ileri yaşlarda oluşabilecek hafıza kayıpları için çok etkili bir besindir. Aynı zamanda antienflamatuar etkiye sahiptir.

Baklagiller: Barbunya, mercimek, fasulye gibi baklagiller hem yüksek protein içeriği, hem B kompleks vitamin içeriği, hem demir-potasyum-çinko açısından zengin içeriğe sahip oluşu sayesinde zihin gelişiminde oldukça etkilidir. Bunlara ek olarak; izoflavon, saponinler ve fitosteroller içermektedir. Bunlar beynin gri madde yapısını korumaya yardımcıdır. Yalnızca gaz yapıcı özelliği unutulmayıp, sınav gününe yakın tüketilmesi önerilmez.

Kuru yemişler: Fındık, ceviz, badem, antep fıstığı gibi kuruyemişler günlük beslenmede yer almalıdır. Omega-3, bakır, fosfor, çinko ve E vitamini açısından oldukça zengindir.

Kakao: mutluluk hormonu olan seratoninin salgılanmasını sağlar. Beynin bilişsel işlevlerini destekleyici flavonoidlerden zengin kakao, öğrenme ve hafıza işlevlerini, kısa süreli belleğin güçlenmesini sağlar. Çocukların ve gençlerin severek tükettiği çikolataları bitter tercih etmesini sağlayarak hem kalori dengesini bozmamış olursunuz, hem de kakao miktarını artırmış olursunuz.

Yumurta: Olmazsa olmazlardan bir besin, tam protein olup, vücut için gerekli her aminoasidi içermesi, beyin gelişimi için oldukça önemlidir. Özellikle yumurta sarısı, beyin fonksiyonlarını ve gelişimini desteklemek ve ruh halini düzenlemek için oldukça etkilidir. Kolin içeriği yüksek bir besin olması önemlidir.

Günlük su tüketimi de ihmal edilmemeli, beynin susuz kaldığında daha yavaş çalıştığını da hatırlatmakta fayda görüyorum.