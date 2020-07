Bayramda et tüketimi nasıl olmalı ve nelere dikkat edilmeli?

Bu yüzden bayramda dikkat edilmesi gerekenleri 10 maddede derleyip topladım. Bunlara mutlaka dikkat etmelisiniz.

1- Kurban bayramında güne sağlıklı, doyurucu ve her grup besin ögesini içeren bir kahvaltıyla başlanmalıdır. Hamur işleri, yağlı kızartmalar, salam, sucuk gibi yiyeceklerden uzak durulmalıdır.



2- Kavurma ve kızartma yapılırken et uzun süre sıcağa maruz kaldığından kanserojen ögeler oluşabilmektedir. Bu nedenle pişirme yöntemlerinden ızgara, fırında, haşlama yöntemleri tercih edilmelidir.



3- Sakatatları sınırlı miktarda tüketmekte yarar vardır. Özellikle kalp-damar hastalıkları ve yüksek kolesterolü olan hastaların tüketmemeleri daha iyi olacaktır.



4- Et pişirirken içerisine kuyruk yağı ve iç yağı eklemeye gerek yoktur, eti kendi yağında pişirmek yeterlidir. Kekik, kimyon, karabiber, fesleğen ve defne yaprağı etin lezzetini arttırır.



5- Sindirim problemleri yaşamamak için kırmızı eti öğle öğününde veya kahvaltıda tüketip, akşam öğünü daha hafif geçirilmelidir.



6- Ölüm katılığı (rigor mortis) denilen hayvanın kesilmesi sırasında oluşan kas kasılması durumunun ortadan kalkması ve etlerin pişince sert olmaması için tüketmeden önce 24-48 saat kadar dinlendirilmesi gerekir. Dinlendirilmemiş etin sindirimi daha zor olur.



7- Etler büyük parçalar halinde değil kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp tek pişirimlik miktarlarda buzdolabı poşetine konularak derin dondurucuda saklanmalıdır. Dondurulmuş etleri çözündürdükten sonra kesinlikle tekrar dondurmamak gerekir.



8- Bunların dışında; et demir ve çinko açısından zengindir. Fakat C ve E vitamini içermez. Et, bol sebze ve salata ile tüketilmelidir.



9- Sadece et değil, tatlı tüketimine de dikkat edilmelidir. Şerbetli tatlılar, şekerlemeler, çikolatalar kan şekerini aniden yükseltir, uzak durulması gereklidir. Sütlü tatlılar, meyveli tatlılar ve dondurma tercih edilmelidir.



10- Bayramda sıvı alımına dikkat edilmelidir. İçilen çay ve kahve sıvı ihtiyacını gidermez. Ayrıca her zaman olduğu gibi bayramda da fiziksel aktiviteye önem verilmelidir. Açık havada 1 saat yürüyüş yapmak yararlı olacaktır.