Bağışık için iksir niteliğindeki 'Zerdeçal'

Zerdeçalın ORAC değeri oldukça yüksektir.

Serbest radikalleri temizler.

Glutatyon sentezini artırır.

Süperoksit dismutaz ve katalaz gibi hücre için kıymetli olan antioksidan seviyelerini artırır.

Lipit peroksidasyonunu ve hidroperoksitlerin oluşumunu inhibe eder.

Tüm bunlar bakıldığında çok bilimsel ve kafa karıştırıcı gibi dursa da özetle; hücresel antioksidan seviyesi ne kadar fazlaysa, hayati organlarda o kadar az hasar meydana gelir diyebiliriz. Bu etkiler özellikle de artrit, haşimato, PCOS, ülseratif kolit, Crohn, diyabet, sedef, osteoporoz, Alzheimer hastaları için çok kıymetlidir.

Kanser hücrelerinin üremesini durdurucu etkiye sahiptir. Ayrıca yine kanser hücrelerin kanlanmasını ve büyümesini azaltıcı etkiye sahiptir. Yani kanserden korunma amaçlı çok kıymetlidir. Ancak kemoterapi sırasında sinerjik etkisi olduğunu gibi, kullanılan bir takım ilaçlarla da etkileşebileceğinden mutlaka doktor kontrolünde tüketilmesi gerekmektedir.

Beyin dokusundaki zedelenmelere karşı onarıcı etkiye sahiptir. Yapılan çalışmalar göstermiş ki alüminyum kaynaklı işlevsel bozukluklarda noröprotektif etkiye yani sinirsel sistemi koruyucu etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Zerdeçal kullanılırken emiliminin daha yüksek olması amaçlı karabiber kullanılması önerilir. Yine ısıl işlem zerdeçalın etkinliğini artıracaktır. Bu yüzden çorbalarda kullanımı daha faydalı olacaktır. Zencefille sinerjik etkiye sahiptir. Yani birbirini olumlu etkileyerek daha yararlı hale gelir.

Dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır. Bunlar:

Kan sulandırıcı etkiye sahiptir. Bu tür ilaç kullananlar dikkat etmesi gerekir.

Ameliyat sonrası kullanımı önerilmez. Pıhtılaşmayı, dolayısıyla iyileşmeyi engelleyebilir. Farklı sağlık problemlerine yol açabilir.

Safra kesesi rahatsızlığınız varsa taş oluşumunu tetikleyebileceğinden kanalın tıkanmasına sebep olabilir.

Hamile iseniz kasılma ve kanamaya yol açabilir.

Diyabet amaçlı kullanılan ilaçlarla berbaer kan şekeri seviyeleri daha da düşebilir. Hipoglisemiye sebep olabilir.

Demir emilimini azaltabilir. Dolayısıyla demir eksikliği olanlar uzun süreli ve yüksek doz kullanımlardan kaçınmalıdır.

Testosteron seviyelerini düşürücü etki gösterebilir. Kadınlarda bunu tedavi amaçlı versek de erkeklerde sperm sayısını azaltma gibi olumsuz etkilere sebep olabilir.

Tekrar belirtelim ki bu konuda dikaktli olunmasında fayda var. Kemoterapi hastalarında kullanılan ilaçlarla etkileşim yapabilmektedir. Doktor kontrolü şarttır.

Sağlıklı, aydınlık günler dilerim.