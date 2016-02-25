Aynı anda orgazm olmak bir şehir efsanesi mi?

Bazı kişiler, mutlu bir cinsel ilişkinin yaşanması için mutlaka birlikte orgazm olmaları gerektiğine inanır. Ancak erkek ve kadının birbirinden farklı olan fizyolojisi, kişilerin orgazm olacakları anı tam olarak belirleyememelerine sebebiyet verir. Birbirlerinin cinsel yanıtlarını tam olarak ve anında bilememeleri gibi birçok nedenle, çiftler nadiren aynı anda orgazm olur.

ÇİFTLER AYNI ANDA ORGAZM OLABİLİR Mİ?

Eşlerin birbirini tanıması ile bağlantılı olan bu durumda, aynı anda orgazm olmak aslında bir şehir efsanesi değil. Uzun süre birlikte olan partnerler, aynı anda boşalma fikrine sabitlenip kontrollü bir sevişme yaşadıklarında birlikte orgazm olabilirler. Yine de bu anların bire bir örtüştüğünü söylemek pek mümkün değil. Bununla beraber aynı anda orgazm olmak, iyi bir cinsel ilişkinin ya da daha çok zevk almanın gerekli koşullarından değildir. Fakat birlikte orgazm olmanın önemli ve gerekli bir husus olduğu fikri, birçok kişinin cinsel ilişkiden hoşnutsuz olmasına yol açıyor. Oysa ki orgazm birkaç saniye sürer ancak saatlerce sevişebilir.

Peki, hangi orgazm pozisyonları ile orgazmı kolaylaştırabilirsiniz. İşte parmak ısırtan orgazm pozisyonlar

ORGAZMA ODAKLANIP SEVİŞMENİN TADINI KAÇIRMAYIN

Aynı anda orgazm olma beklentisi nedeniyle, kişinin kendisinin ve partnerinin cinsel yanıtlarıyla gereğinden fazla ilgilenmesi sevişmenin keyfini kaçırabilir. Bu durum bizi sevişen kişi olmaktan çıkarıp, sevişmenin gözlemcisi haline getirebilir. Ayrıca aynı anda olması hedeflenen orgazmı kişisel olarak da yok edebilir. Aslında orgazm, siz sadece sevişmeye ve aldığınız cinsel hazza odaklandığınızda yaşanabilecekken, “partnerim orgazm olacak mı?” kaygısıyla bozulup kaybolabilir.

KADINLAR CİNSEL DOYUMDA DAHA ŞANSSIZ

Kadın ve erkeğin orgazmı yaşamasındaki farklılık, toplumumuzun genel sosyokültürel yapısıyla da çok ilgili. Kadının cinsel eğitimi çok daha geç başladığı ve birden fazla partnerle tecrübe yaşama şansı bulamadığı için cinsel doyumda daha şanssız. Yetiştirilme tarzı erkeğin kendisini ve kendi cinsel organını kadından ve kadının cinsel organından daha değerli hissetmesini sağlıyor. Çoğu zaman farkında olmasa da kadını kendisini cinsel yönden doyurması gereken bir canlı olarak görebiliyor. Kendisinin de kadını tatmin etmesi gerektiğini bilmiyor. Bilse de bunun için hassasiyet gösterilmesi gerektiğini bilmiyor ve kendisi orgazm olana dek canının istediğini yapıyor. Kadın ise karşılanmayan beklentileri nedeniyle keyif almadığı bir sevişme geçirip, hayatının önemli rollerinden birini oynuyor.

ERKEKLER DAHA ÇABUK, KADINLAR DAHA YAVAŞ UYARILIYOR AMA...

Kadın ve erkeğin fizyolojik farklılıkları cinsel yanıtlarının da farklı olmasına yol açıyor. Genellikle erkekler daha çabuk, kadınlar daha yavaş uyarılırken bu durum yaş ilerledikçe değişiyor. Erkeklerin uyarılması biraz uzarken, kadınlar ise yaşları ve cinsel deneyimleri artması nedeniyle daha hızlı uyarılmaya başlar. Çoğu erkek için en uyarıcı durum, cinsel birleşmedir. Birçok kadının orgazmı için cinsel birleşmeden önce klitorisin doğrudan uyarılması, bazı kadınlar için de cinsel birleşme sırasında da klitorisin doğrudan uyarılmasının sürdürülmesi gerekir. Erkeğin orgazma ulaşma süresini mümkün olduğunca uzun tutması gerekir. Çünkü orgazm taklidi yapan pek çok kadını buna iten sebep, erkeğin erken boşalma sorunu yaşaması. Orgazmı kolaylaştırmak için bazı jeller kullanılabilir. Son yıllarda uygulanmaya başlanan G noktasına dolgu işlemi de yapılabilir.