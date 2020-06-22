Zayıflarken akşam yemeğini saat kaçta yemeliyiz?

Ayrıca sadece kalori hesabı yaparak sağlıklı bir şekilde kilo veremezsiniz. Öğün saatleri ise tabii ki sizin yaşantınıza göre olmalıdır ve sağlıklı beslenme kanunlarının içerisinde bu saatler ayarlanmalıdır. Sağlıklı beslenmede ve zayıflamada kilit noktalardan biri ise akşam yemeği saatidir.

Neden akşam yemeği saati bu kadar önemlidir?

Örneğin, siz bütün hafta boyunca doğru porsiyonlarda diyetinizi yaptınız, günlük içmeniz gereken su miktarını içtiniz ve egzersiz yapıp kilo veremeyebilirsiniz. Çünkü akşam yemeği saatini geç tükettiğiniz için olabilir.

Peki bu saat kaç olmalı ve herkese göre değişir mi?

Evet, bu saat herkese göre değişir. Günlük yaşantınızda uyuma saatine göre ayarlanmalıdır. Uyumadan 3,5-4 saat önce akşam yemeğinizi tüketmeniz gerekir. Sonrasında ise küçük bir ara öğün yapılabilir. Bazen sadece 1 porsiyon meyve tüketin. Eğer açlığınız biraz daha fazla ise, meyvenin yanında 1 su bardağı süt, kefir veya ayran tüketebilirsiniz. Bunlara dikkat ederseniz, kilo verirken zayıflama süreciniz daha istenilen seviyede olur. Ayrıca kilo koruma dönemini başarıyla geçirirsiniz. Ve tabii ki mide rahatsızlıkları yaşamazsınız. Bazen akşam yemeğiniz yatmadan 3 saat önce de olabilir. Ama çoğunlukla 3,5-4 saat olmasına özen gösterilmesini tavsiye ediyorum. Ama mümkün olduğunca günün son ara öğününü hafifletelim. Akşam yemeği sonrası tüketilen yiyecekler fazla olursa, sizleri rahatsız eder, uykunuzu bozar. Akşam su içmeye devam edin. Böylece iştah kontrolünü ve duygusal açlığı daha iyi yönetirsiniz.

Geç saatte yemek yenildiğinde kilo almak dışında başka tür probleme neden olur mu?

Evet, kilo veremediğiniz gibi, mide rahatsızlıkları, şişkinlik, gaz, reflüye neden olur ve uyku kalitesini de bozar. Bu yüzden sağlıklı, dinç ve rahat olmak istiyorsanız, akşama yemeği saatinizi doğru planlamanız gerekir.