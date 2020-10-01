Yağ yakan ve tatlı isteğini azaltan kırmızı çay

Yağ yakıcı sular gibi bu tarz içecekler sizin kilo vermenize destek olur. Bazı yağ yakıcı çaylar ve metabolizma hızlandıran sular tatlı isteğinizi de azaltır. Sizlere hem yağ yakan hem de tatlı isteğini azaltan güzel bir yakıcı çay tarifi vereceğim.



Malzemeler ve yapılışı;

- 500 ml sıcak su

- 2 tatlı kaşığı hibiskus

- 1 adet çubuk tarçın.

Sıcak suya hibiskus ve tarçını atıp 3-4 dakika demleyin. Demledikten sonra içine 1 tatlı kaşığı açık yeşil çay veya 1 poşet yeşil çay ekleyin ve 3-4 dakika daha demleyin. Toplam 7-8 dakika daha demleyin. Demlendikten sonra tüm malzemeleri süzün ve sürahiye koyun.

Daha sonra sürahiye 350-400 ml daha su ekleyin. Ve yaklaşık 900 ml olan suyun içine;



- 1/2 orta boy elma veya şeftali (mevsimine göre)

- 7-8 dal taze nane

- 1 adet çubuk tarçın (demleme sırasında kullandığımız tarçını tekrardan ekliyoruz)

İlave edin ve 1-2 saat buzdolabında bekletin. Ve yağ yakan, tatlı isteğini azaltan kırmızı çay hazır. İsteğe bağlı tüketirken 1-2 adet buz ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

Ayrıca yağ yakıcı su dışında ek olarak en az 1,5 litre su tüketmeniz gerekiyor. Haftada 1-2 gün uygulayabilirsiniz. Haftanın diğer günleri de günlük su tüketiminize dikkat etmelisiniz. Her gün 2-2,5 litre su içilmesi gerekir. Tabii ki, sağlıklı beslenme kurallarına uymanız da gerekir. Haftada en az 3-4 gün 60 dakika yürüyüş yapın. Yani, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi yaşam tarzı haline getirmeniz gerekir.

Diyabet (şeker hastalığı), yüksek tansiyon veya birçok ilaç kullanan kişiler mutlaka doktoruna sorup tüketmelidir. Emzirme ve gebelikte tüketilmez. Tiroid hastalarının da hibiskus tüketmemeleri önerilir.