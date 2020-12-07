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Haberler>Yazarlar>Fatma Yiğitoğlu>Suyu dengeli içmeniz gerekiyor

Yazarlar
Fotoğraf: iStock
07.12.2020 - 12:38 |  Son Güncelleme:

Suyu dengeli içmeniz gerekiyor

Fatma Yiğitoğlu
Fatma Yiğitoğlu
Diyetisyen
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Fatma Yiğitoğlu
Fatma Yiğitoğlu
dytfatmayigitoglu@gmail.com
Suyu dengeli içmeniz gerekiyor
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Zayıflama sürecinde su tüketiminin ne kadar önemli olduğundan sürekli bahsediyoruz. Günlük su tüketimi en az 2-2,5 litre olmalı ki hem yağ yakımını desteklesin hem de vücudunuzun ihtiyaçları karşılasın.

Su içmek kalori yakımında önemli bir role sahiptir. Ayrıca su tüketimi iştah kontrolünde büyük bir katkı sağlar. Ama sadece su içmeniz yetmez, burada bir şey daha önemli; suyu dengeli bir şekilde içmeniz gerekiyor. Peki, dengeli su içimi ne demek? Size bundan bahsedeyim.

Örneğin, su içerken iş saatlerinde yoğunluktan ancak yarım litre içtiniz. İçmeniz gereken 1,5 litre daha su var. Ve siz de günlük içmeniz gereken suyun çoğunu akşam saatlerinde içerseniz yanlış olur. Fark ettiniz mi? Günün ilk yarısında (saat 08.00-16.00) toplam yarım litre su içtiniz, diğer yarısında (saat 16.00-23.30) ise 1,5-2 litre içtiniz. İşte, bu dengesiz su içimidir.

Doğru su içimi ise günün ilk yarısında (saat 08.00-16.00) 1,5 litre su içiniz, diğer yarısında (saat 16.00-23.30) ise 1 litre içiniz. İşte, bu dengeli su içimidir.

Doğru miktarda ve dengeli şekilde bir su tüketimi vücuda faydası çok daha fazladır. Dengeli su içmek, zayıflama sürecinde daha çok kalori yakmanızı sağlar. Ayrıca yağ kaybınız maksimum seviyede olur.

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Fatma Yiğitoğlu
Fatma Yiğitoğlu
Diyetisyen
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