Suyu dengeli içmeniz gerekiyor

Su içmek kalori yakımında önemli bir role sahiptir. Ayrıca su tüketimi iştah kontrolünde büyük bir katkı sağlar. Ama sadece su içmeniz yetmez, burada bir şey daha önemli; suyu dengeli bir şekilde içmeniz gerekiyor. Peki, dengeli su içimi ne demek? Size bundan bahsedeyim.

Örneğin, su içerken iş saatlerinde yoğunluktan ancak yarım litre içtiniz. İçmeniz gereken 1,5 litre daha su var. Ve siz de günlük içmeniz gereken suyun çoğunu akşam saatlerinde içerseniz yanlış olur. Fark ettiniz mi? Günün ilk yarısında (saat 08.00-16.00) toplam yarım litre su içtiniz, diğer yarısında (saat 16.00-23.30) ise 1,5-2 litre içtiniz. İşte, bu dengesiz su içimidir.

Doğru su içimi ise günün ilk yarısında (saat 08.00-16.00) 1,5 litre su içiniz, diğer yarısında (saat 16.00-23.30) ise 1 litre içiniz. İşte, bu dengeli su içimidir.

Doğru miktarda ve dengeli şekilde bir su tüketimi vücuda faydası çok daha fazladır. Dengeli su içmek, zayıflama sürecinde daha çok kalori yakmanızı sağlar. Ayrıca yağ kaybınız maksimum seviyede olur.