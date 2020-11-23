Şifa niyetine: Ihlamurlu zencefı̇l çayı

Şifa niyetine: Ihlamurlu zencefı̇l çayı
Bu mis kokulu şifalı çay ile hem grip mevsiminde bağışıklığınızı kuvvetlendirin hem de size enerji versin. Üstelik evde yapımı çok kolay.
400-450 ml (2 su bardağı) sıcak suya ihtiyacımız var.
2 fındık büyüklüğünde zencefili ince ince kesip, sıcak suda 5 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz.
Kısık ateşte kaynadıktan sonra içine;
- 2 tutam ıhlamur
- 7-8 adet karanfil
- 2 adet çubuk tarçın ekleyip, tencerenin ağzı kapalı şekilde 10-15 dakika demliyoruz.
Hazır olan karışımı 2 fincana ayırıp, içine isteğe bağlı limon veya portakal dilimi ekleyip daha da lezzetlendirebilirsiniz.
Herkese afiyet ve şifa olsun.
Not: Aroması keskin olursa 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz veya zencefili kaynatmadan tüm malzemeler ile birlikte 15 dakika demleyebilirsiniz. Ama zencefilli kaynatma işlemi, çayın daha etkili olmasını sağlar.