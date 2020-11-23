Şifa niyetine: Ihlamurlu zencefı̇l çayı

400-450 ml (2 su bardağı) sıcak suya ihtiyacımız var.

2 fındık büyüklüğünde zencefili ince ince kesip, sıcak suda 5 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz.

Kısık ateşte kaynadıktan sonra içine;

2 tutam ıhlamur

7-8 adet karanfil

2 adet çubuk tarçın ekleyip, tencerenin ağzı kapalı şekilde 10-15 dakika demliyoruz.

Hazır olan karışımı 2 fincana ayırıp, içine isteğe bağlı limon veya portakal dilimi ekleyip daha da lezzetlendirebilirsiniz.

Herkese afiyet ve şifa olsun.



Not: Aroması keskin olursa 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz veya zencefili kaynatmadan tüm malzemeler ile birlikte 15 dakika demleyebilirsiniz. Ama zencefilli kaynatma işlemi, çayın daha etkili olmasını sağlar.