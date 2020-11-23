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GeriFatma Yiğitoğlu Şifa niyetine: Ihlamurlu zencefı̇l çayı
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Haberler>Yazarlar>Fatma Yiğitoğlu>Şifa niyetine: Ihlamurlu zencefı̇l çayı

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Fotoğraf: iStock
23.11.2020 - 09:34 |  Son Güncelleme:

Şifa niyetine: Ihlamurlu zencefı̇l çayı

Fatma Yiğitoğlu
Fatma Yiğitoğlu
Diyetisyen
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Fatma Yiğitoğlu
Fatma Yiğitoğlu
dytfatmayigitoglu@gmail.com
Şifa niyetine: Ihlamurlu zencefı̇l çayı
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Bu mis kokulu şifalı çay ile hem grip mevsiminde bağışıklığınızı kuvvetlendirin hem de size enerji versin. Üstelik evde yapımı çok kolay.

400-450 ml (2 su bardağı) sıcak suya ihtiyacımız var.

2 fındık büyüklüğünde zencefili ince ince kesip, sıcak suda 5 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz.

Kısık ateşte kaynadıktan sonra içine;

  • 2 tutam ıhlamur
  • 7-8 adet karanfil
  • 2 adet çubuk tarçın ekleyip, tencerenin ağzı kapalı şekilde 10-15 dakika demliyoruz.

Hazır olan karışımı 2 fincana ayırıp, içine isteğe bağlı limon veya portakal dilimi ekleyip daha da lezzetlendirebilirsiniz.

Herkese afiyet ve şifa olsun.


Not: Aroması keskin olursa 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz veya zencefili kaynatmadan tüm malzemeler ile birlikte 15 dakika demleyebilirsiniz. Ama zencefilli kaynatma işlemi, çayın daha etkili olmasını sağlar.

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Fatma Yiğitoğlu
Fatma Yiğitoğlu
Diyetisyen
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