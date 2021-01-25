Seçimi zor: Portakal suyu mu, portakal mı?

Evde taze sıkılmış portakal suyu, hazır meyve suyuna göre daha masum gözükebilir. Fakat o kadar masum değildir. Yaklaşık 1 su bardağı portakal suyunu elde edebilmek için 3 adet orta boy portakal kullanmamız gerekir. Siz 1 su bardağı portakal suyunu içtiğinizde, bir ana öğün ile 3 tane orta boy portakalı da tüketmiş olacaksınız. Yani, 3 adet portakalın kalorisini, içerisindeki meyve şekerini ve posası olmadan tüketmiş olacaksınız.

Tükettiğiniz besinde posa olması da çok önemli. Portakal suyu içerek, günlük almanız gereken posanın önemli kısmını kaybetmiş oluyorsunuz. Ayrıca içeceğiniz posalı olmadığı için kan şekeriniz hızlı dalgalanır. Maalesef, bunun sonucu da ise öğün saatiniz gelmeden hızlı acıkırsınız.

Son olarak portakalı su haline getirirken, portakal vitamin ve mineral kaybına uğrar. Bu yüzden yukarıda yazdığım nedenlere bakarak, gün içerisinde enerji bulmak ve dinç hissetmek istiyorsanız kahvaltıda 1 adet portakalı dilimleyerek tüketin.

Tabii ki, portakal suyu içmenin ayrı bir keyfi var. Haftada veya 10 günde 1 gün kahvaltıda portakal suyu içebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.