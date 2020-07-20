Ödem attırıcı soğuk çay tariifi

Lezzetli buz gibi ice tea tadında ödem atıcı su tarifi. Tabi bu içecekler sizin günlük yaşantınızda ödeminizi azaltmaya yardımcıdır. Ayrıca ödemi günlük hayatınızda daha az yaşamak istiyorsanız şunlara dikkat etmeniz gerekir.

• Tuz yerine yemeklerinizi baharatlarla güzelleştirin.

• Günlük tuz tüketiminizi azaltın.

• Biraz hareketlenmeniz lazım. Gün içerisinde çok oturuyorsanız mutlaka saat başı kalkıp 2-3 dakika hareket edin.

• Günlük su tüketiminize dikkat edin. Her gün en az 1,5 litre su için

• Kahve ve çayı çok tüketiyorsanız, azaltın.

• Alkollü ve gazlı içecekleri azaltın.

• Haftada toplam 150 dakika yürüyüş yapın.

Tavsiye ettiğim ödem atıcı suyu şöyle hazırlanacaksınız:

• 500 ml kaynar su içerisine

• 1 tutam mısır püskülü

• 1 tutam kiraz sapı

• 1 poşet yeşil çay

• 1 adet çubuk tarçın

Tüm malzemeleri 500 ml kaynar suya atın, 5 dakika kaynatın. Daha sonra iyice süzün. Üzerine 500 ml soğuk su ekleyin. Toplam 1 litre suyun içerisine aşağıdaki malzemeleri ekleyin.

• 1 orta boy şeftali (dilimleyin)

• ½ orta boy elma (kabuklarıyla beraber)

• 8-10 dal nane

Tüm malzemeleri ekledikten sonra 1 gece buzdolabında bekletin. Buz gibi lezzetli ödem atıcı suyunuz hazır.

1 gün içinde içiniz. Ayrıca tüm gün boyunca ödem atıcı su dışında ek olarak 1-1,5 litre suyu da içmelisiniz. Yani; günlük sıvı tüketiminiz 2-2,5 litre olmalı. 1 litresi ödem atıcı su, 1-1,5 litresi de normal su olmalıdır. Haftada 2 gün uygulayabilirsiniz.

Haftanın diğer günlerinde ise günlük 2 litre su tüketimine ve sağlıklı beslenme kurallarına uymanız gerekir. Doğru beslenme ve fiziksel aktiviteyi yaşam tarzınız haline getirmeniz gerekir.