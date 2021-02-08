Kahvaltı yapılmalı mı, yapılmamalı mı?

Kahvaltı bazı durumlarda yapılmalıdır. Örneğin, kronik hastalıkları varsa, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, birçok ilaç almak zorunda ise kahvaltı yapılmalıdır. Kahvaltı öncesi ve sonrası ilaç almaları gerekmektedir. Ayrıca gebelik ve emzirme döneminde, çocuklar, yaşlılar kahvaltı yapmalıdır.

Kahvaltı hangi durumlarda atlanabilir. Örneğin, bireyin hiçbir sağlık problemi yok ve işe saat 9’da başlıyor ve saat 12’de öğle yemeği ile güne devam edecek. O zaman birey çok acıkmadıysa, kahvaltı yerine saat 9’da 1 fincan sade kahve yanında 2-3 adet tam ceviz ve 2-3 adet kuru kayısı gibi küçük bir ara öğün yapabilir. Saat 12’de ise öğle yemeğini tüketerek güne devam edebilir. Yemek yeme, bireyin acıkması ile olmalıdır. Kendi vücudunuzun sinyalini dinleyerek öğün tüketebilirsiniz. Eğer sizlerde bir öğünde çok acıkmıyorsanız, ara öğün ile o öğünü yapabilirsiniz.

Yani, herkes 3 ana öğün ve 3 ara öğün yapmak zorunda değil. Beslenme konusundaki kurallar herkes için aynı olmayabilir. Öğün sayısı tamamen kişinin durumuna göre değişir. Öğün sayısı, kişinin sağlık durumuna, kullandığı ilaç ve ilaç sayısına, gün içerisindeki performansı ve yaşam tarzına göre değişir.