Duygusal açlık nasıl önlenir?

Beslenme alışkanlığının değişmesinde en temel durum; yaptığınız beslenme davranışlarının farkında olmaktır. Birey kendini takip ederek bir beslenme davranışında alışkanlık oluşturabilir. Duygusal yemeden ve yeme bağımlılığından kurtulmak için ne yapmak gerekir? Şimdi sizlere bunu anlatacağım.

Beslenme günlüğü oluşturun

Beslenme alışkanlığınızın değişmesinde en önemli davranışlardan birinin, yapılan davranışın farkında olmaktır diye belirtmiştim. Bu farkındalığı size en iyi sağlayacaklardan biri ise beslenme günlüğü tutmaktır. Kendinize bir defter alın ve her gün ne yediğinizi tek tek yazın. Yazdığınızda ne kadar gereksiz yediğinizi veya hangi durumlarda ve ne kadar yediğinizi fark edeceksiniz. Ayrıca bu yazdıklarınız size bir süre sonra günlük beslenmenizde düzenlemeler yapmanıza yardımcı olacaktır. Böylece giderek atıştırmalarınızı azaltmış ve yerine daha sağlıklı besinleri seçmeye başlayacaksınız.

Spor doğal antidepresandır

Her üzüldüğünde, sinirlediğinizde veya diğer olumsuz duyguları hissettiğinizde mutfak yerine hemen dışarı çıkıp küçük yürüyüşler yapın, bu size çok ama çok iyi gelecektir. Çünkü spor yapınca mutluluk hormonları salgılanır. Spor, ruh halinizi düzelterek duygusal açlığı yenmenizi sağlar. Hatta mümkünse, günlük olarak 30 dakikalık yürüyüşler yapın.

Nasıl olsa çok yedim devam edeyim

Bir öğünde çok tükettiğinizi düşünüp nasıl olsa çok yedim, kilo aldım gibi düşünceler ile kendinizi asla bırakmayın. Kendinizi bırakırsanız daha çok yemek yeme oranınız artar. O öğün çok kalorili besinler tüketmiş olabilirsiniz, derin bir nefes alın ve diğer öğünlerinizde sağlıklı porsiyonlarda tüketmeye devam edin.

Son olarak, bu davranışların düzelmesini için zamana ihtiyacınız var. İstikrarla, adım adım devam edin. Pes etmeyin. Zamanla istemediğiniz alışkanlıklarınız yerine, sağlıklı beslenme alışkanlarınızı kazanacaksınız.