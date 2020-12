Bazen kilo vermekte sorunlar yaşayabilir ve tüm hafta yediklerinizi kontrol etmekte de zorlanabilirsiniz. Bu yüzden sizlere basit ve etkili bir yöntem söyleyeceğim. İlk yapmanız gereken şeylerden biri diyet günlüğü tutmanızdır.

Peki, diyet günlüğü nasıl tutulur? Sevimli bir orta boy defter alın. Bu deftere her gün tüm gün yedikleriniz not alın. Not alırken mutlaka yediklerinizin miktarını ve tükettiğiniz öğünün saatine kadar yazın. Çünkü yediklerinizi yazarken, ne yediğinizi ve bazen de ne kadar gereksiz kalori aldığınızı göreceksiniz.

Bu yüzdende ilk yapmanız gereken diyet günlüğü tutun ve yediklerinizi tek tek kontrol edin. Bu yöntem ile bu hataları düzeltebilmeniz daha rahat olur. Eğer bir diyetisyen ile çalışıyorsanız diyetisyeniniz ile birlikte kontrol edin. Fazla yediklerinizi ve neden hata yaptığınızı tespit edebilirsiniz. Böylece gereksiz aldığınız kalorileri hayatınızdan çıkarttığınızda hem kilo vermeniz artacak hem de tüm gün içinde yediklerinizi daha rahat bir şekilde kontrol edeceksiniz. Bu yöntemi mutlaka deneyin, etkili bir kilo verme yöntemidir.