Yaygın ve komplike bir problem: Erkeklerde cinsel isteksizlik

Cinsel İsteksizlik (Libido Düşüklüğü) Nedir?

Cinsel isteksizlik en basit şekilde cinsel düşüncelerin ve cinsel ilişki isteğinin azalması şeklinde tanımlanabilir. Öncelikli olarak bilinmesi gereken her erkeğin cinsel isteğinin diğer bir deyişle libidosunun aynı seviyede olmayacağıdır. Bu açıdan yaklaştığımızda cinsel isteğin öznel bir nitelik taşıdığını söyleyebilirim. Cinsel istek azaldığında erkeklerin hem cinsel ilişki isteklerinde düşüş yaşanır hem de cinsel uyarılma süreçleri zorlaşır. Bu durumun ardında çeşitli nedenler olabilir. Kimi zaman çalışma yaşamında karşılaşılan yoğun bir stres, kimi zaman aşırı bir yorgunluk hissedilmesi, kimi zaman ise hormon seviyelerindeki farklılaşma ya da sağlık sorunları erkeklerin olduğu kadar kadınların da cinsel yaşamını etkileyebilir. Bu nedenle düşük libidoya yol açabilecek potansiyel nedenlerin bilinmesi önemlidir.

Libido Neden Düşer?

Erkeklik hormonu seviyesindeki azalma, kullanılan ilaçlar, huzursuz bacak sendromu, depresyon, kronik hastalıklar, uyku bozuklukları, yaşın ilerlemesi, öz güven eksikliği ve stres gibi unsurlar ile cinsel istek azalması arasında doğrusal bir bağ vardır.

Erkeklik Hormonu Azalması

Erkeklik hormonu erkeklerin vücudunda kas gelişiminden sperm üretimine birçok süreçte görev yapan erkeklik hormonudur. Yaşla birlikte erkeklik hormonu seviyesinde azalma meydana gelebilse de kronik rahatsızlıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, sigara kullanımı, testislere alınan darbeler gibi çeşitli durumlarda da erkeklik hormonu azalarak cinsel isteksizliğe neden olabilir. Aniden gerçekleşen cinsel isteksizlik durumunda hormon testlerinin yapılmasında ve erkeklik hormonu seviyesinde bir azalma gözlemlenmesi halinde de nedenlerinin belirlenip tedavi süreçlerine başvurulmasında fayda olacaktır.

Kullanılan İlaçlar

Kullanılan bazı ilaçların erkeklik hormonu salınımını düşürerek cinsel isteksizliğe yol açabileceği bilinmektedir. Prostat kanseri tedavisi kapsamında kullanılan hormon ilaçları, anabolik steroidler, bazı antideprasanlar, kortikosteroidler düşük libidoya yol açabilen ilaç grupları arasındadır.

Depresyon ve Stres

Süreklilik arz eden stres ve depresyon ne yazık ki hayatımızın birçok alanında etkisini hissettiren psikolojik durumlar. Normal şartlarda bireylere keyifli gelen aktivitelere kayıtsız kalınmasına neden olabilirler ve bu ruh halinden çıkmak için kullanılan ilaçlar cinsel isteksizliğe yol açabilirler. Nitekim yapılan bilimsel araştırmalar da bu yöndedir. Baskı hissedilen dönemlerde stres hormon düzenini bozabilir, damarlar daralabilir ve erkekler cinsel isteksizliğin yanı sıra sertleşme problemi ile de karşı karşıya gelebilir.

Kronik Hastalıklar

Kronik hastalıkların yol açtığı semptomlar, cinselliği bireylerin yaşamında geri plana atabilir ve aynı zamanda cinsel dürtü üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Hipertansiyon, kronik organ yetmezlikleri, obezite, yüksek kolesterol ve tip 2 diyabet cinsel isteği azaltan kronik rahatsızlıklara örnek olarak gösterilebilir.

Uyku Bozuklukları

Journal of Clinical Sleep Medicine’de yayımlanan bir araştırmada Obstrüktif Uyku Apnesi hastalığı olan fazla kilolu erkeklerin erkeklik hormonu seviyelerinin düşük olduğu ve cinsel isteklerinin azaldığı gösterilmiştir. Aynı zamanda genç ve sağlıklı erkeklerin 1 hafta boyunca geceleri 5 saat ve daha az uyudukları takdirde erkeklik hormonu seviyelerinin %10 - %15 arasında azaldığı yönünde bilimsel çalışmalar da mevcuttur.

Öz Güven Eksikliği

Öz güven eksikliği erkeklerin kendilerini nasıl tanımladıklarını etkileyen, cinsel isteklerini azaltabilen ve hem erken boşalma hem de sertleşme problemi gibi cinsel işlev bozukluklarını tetikleyebilen bir unsurdur. Özellikle penis inceliği, kısalığı ve eğriliği gibi penisteki şekil bozuklukları nedeniyle tetiklenen bu duygu durumu, performans kaygısını tetikleyebildiği gibi cinsel isteksizlikle de sonuçlanabilir.

Evet, tüm bu birbirinden farklı unsurlar erkeklerin cinsel isteksizlikle yüzleşmesine neden olabilir. Önemli olan sorunu fark etmek ve bu farkındalıkla üroloji ve androloji uzmanlarına başvurmaktır. Elbette ki sağlıklı bir cinsel yaşam süren erkeklerde de dönemsel olarak cinsel isteksizlikle karşılaşılabilir, fakat bu durumun süreklilik kazanması halinde durulması ve düşünülmesi gerekir. Belki uzun süreli çok miktarda alkol tüketimidir cinsel isteksizliğe yol açan ve yaşam tarzı değişiklikleri yapılarak bu sorunun üstesinden gelinebilir. Peki ya daha ciddi sağlık sorunları yaşanıyorsa ve durum kronik hale geldiyse? İşte bu durumda taviz verilen yalnızca cinsel yaşam olmayacaktır, sağlığımız en büyük önceliğimizdir ve kesinlikle hassas bir yaklaşım gerektirir. Sevgilerle…