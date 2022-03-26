Vazektomi mitleri artık geride kaldı

Vazektomi Sonrası Erkeklerin Cinsel İsteği Azalmaz



Vazektomi yaptırmayı düşünen erkeklerin düştüğü yanılgılardan ilki ve en yaygını vazektomi sonrası cinsel isteğin azalacağı düşüncesidir. Vazektomi operasyonu erkeklerin cinsel isteğini azaltmaz, sertleşme sorununa yol açmaz ve boşalma mekanizmasına etkide bulunmaz. Cinsel yaşamla ilgili tüm dinamikler operasyondan sonra da aynı kalır. Bu nedenle vazektomi isteği önündeki engelin cinsel istek azlığı olmaması gerekir.



Vazektomi Operasyonu Ağrılı Değildir



Vazektomi operasyonu testis torbasına yapılan iki küçük kesiden gerçekleştirilmektedir. İşlem öncesinde hastalara anestezi uygulaması yapılır. Bölgenin hassasiyeti “vazektomi ameliyatı ağrılı mıdır?” sorusuna konu olsa da endişelenecek bir durum yoktur. Operasyon, deneyimli cerrahlar tarafından 30 dakika gibi kısa sürede tamamlanmaktadır. İşlem sırasında hiç ağrı hissedilmez, operasyon sonrasında da ilk birkaç gün basit ağrı kesici kullanımı ile oluşması muhtemel ağrı kolaylıkla yönetilebilir.



Vazektomi Sonrası İyileşme Süreci Konforludur



Operasyon sırasında ağrı hissedilmiyor, peki iyileşme süreci düşünüldüğü kadar zor mu? Bu soruya “hayır” yanıtını verebilirim. Nitekim vazektomi ameliyatı gerçekleştirdiğim birçok hastamın iyileşme sürecinin bu denli kısa ve konforlu olması karşısında şaşırdığını bizzat deneyimledim. Kurallara uyum sağlandığı takdirde genellikle 1 haftada tam iyileşme gerçekleşiyor, hastalar çok ağır fiziksel aktivite gerektirmeyen işlere birkaç gün sonra dönebiliyor.



Vazektomi Sonrası Başarısızlık İhtimali Neredeyse Yok



Vazektomi operasyonunun başarı oranı çok yüksektir. Ama dikkat! Operasyon sonrası süreçte menide hiç sperm kalmaması adına dikkat edilmesi gerekenler bulunuyor. Ameliyattan sonra erkeklerin 10 -20 kere boşalması gerek. Vazektomi operasyonundan sonraki ilk ay kesinlikle korunmasız cinsel ilişkiye girilmemesi gerektiği hakkında bilgi veriyoruz. 1 ay sonra hastalarımız boşalma sayısı kriterlerini yerine getirdiğinde spermiyogram yapılması gerekiyor. En az 2 spermiyogram sonucunda da menide hiç sperm hücresi olmadığı tespit edildiğinde ameliyatın koruyuculuğunun başladığını söyleyebiliyoruz.



Vazektomi Sonrası Meni “Neredeyse” Aynı Miktardadır



Vazektomi yaptırmayı düşünen erkekler menilerinin çok azalacağı yönünde yanlış bir bilgiye sahipler. Operasyon sonrası meni miktarında değişim fark edilemeyecek denli az olur. Bunun temel nedeni normal şartlar altında meninin yalnızca %3’lük bir kısmının spermlerden oluşmasıdır. Meninin %97’lik kısmı operasyondan sonra varlığını korur.



Vazektomi Kararı Dikkatli Verilmelidir



Vazektomi operasyonu doğası gereği geri döndürülebilir nitelik taşır. Diğer bir deyişle erkekler istedikleri zaman bloke edilen vas deferansın anatomik işlevlerine yeniden kavuşabilirler. Fakat süreç her zaman beklendiği gibi gitmeyebilir. Ana sperm iletim kanalının ne kadar süredir bloke olduğu, hastanın genel sağlığı ve cerrahi deneyim vazektominin tersine çevrilmesi (vasectomy reversal) ameliyatının başarısını etkileyebilir. Bu nedenle vazektomi kararı verilirken erkeklerin mümkün olduğunca kapsamlı düşünmeleri ve kararlarından emin olmaları gerekir.