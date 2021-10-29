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GeriEvren Işık Varikosel sertleşme problemine neden olabilir mi?
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Haberler>Yazarlar>Evren Işık>Varikosel sertleşme problemine neden olabilir mi?
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
29.10.2021 - 14:25 |  Son Güncelleme:

Varikosel sertleşme problemine neden olabilir mi?

Evren Işık
Evren Işık
Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr.
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Evren Işık
Evren Işık
dreisik@gmail.com
Varikosel sertleşme problemine neden olabilir mi?

Varikosel, erkek kaynaklı infertilitenin hem teşhis edilebilen hem tedavisi yapılabilen hem de geriye döndürülebilen nedenleri arasında yer alır. Görülme sıklığı oldukça fazladır; öyle ki infertilite tanısı konulan erkeklerin %40’ında varikoselin teşhis edildiği bilinmektedir.

Üstelik her zaman spesifik belirtilere neden olmadığı için gerçek görülme sıklığı hakkında kesin bir bilgiye de ne yazık ki sahip değiliz. Varikosel tedavi edilmeli mi?, varikosel tedavisi ne zaman yapılmalı? gibi birçok soru ile karşılaşıyorum. Her defasında varikoselin çiftler özelinde ve yol açtığı etkiler doğrultusunda tedavisi planlanması gereken bir hastalık olduğunu da vurguluyorum. Konunun hassasiyeti ve yol açtığı etkilerin farklılığı nedeniyle bu yazımda biraz detaylara inmek ve varikosel ile en sık görülen erkek cinsel işlev bozukluklarından biri olan erektil disfonksiyon arasındaki bağlantıyı açıklamak istiyorum.

Varikosel Her Zaman Belirti Vermez

Varikosel teşhisi genellikle çocuk sahibi olmak isteyen ancak 1 yıl boyunca korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik oluşmayan çiftlerin kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile üroloji uzmanları tarafından eş zamanlı değerlendirilmesi sonucu teşhis edilen erkek kaynaklı kısırlık nedenidir.

Fiziksel muayene sonucu teşhis edilebilen bu hastalık sperm kalitesinde azalmaya ek olarak etkilenen testisin boyutlarında küçülmeye, kasık ve testis ağrılarına neden olabilir. Yakın zamana kadar varikoselin yol açtığı etkilerin göreceli olarak sınırlı olduğuna dair olan yaygın inanış, günümüzde testosteron hormonuna olan etkilerinin daha iyi anlaşılmasıyla değişmiştir.

Varikosel ve Testosteron Seviyesi

Testosteron, vücutta önemli görevlere sahip cinsiyet hormonudur. Erkeklerde cinsel istek, kemik kütlesi, yağ dağılımı, kas kütlesi, sperm üretimi gibi süreçlerin devamlılığı adına kritik derecede önemlidir.

Testosteron seviyesinin düşmesi erkeklerin hem fiziksel ve psikolojik anlamda ciddi sağlık sorunları ile karşılaşması hem de sertleşme problemi yaşaması anlamına gelebilir. Nitekim yapılan bilimsel araştırmalar da tedavi edilmeyen varikosel nedeniyle testosteron seviyesinde azalma meydana gelebileceğini ve bu durumun da erektil disfonksiyon oluşumunda rol oynayabileceğini göstermektedir.

Yine de, bu kısma lütfen dikkat, erkeklerde tek başına testosteron eksikliği ile sertleşme problemi arasında çok sıkı bir bağlantı olduğu söylenemez. Testosteron düşüklüğüne bağlı görülen sertleşme problemi vakaları incelendiğinde genellikle testosteron düşüklüğüne eşlik eden çeşitli sağlık sorunları olduğu gösterilmiştir. Düşük testosteron seviyesi ile metabolik sendrom, obezite ve diyabet arasında güçlü bir bağlantı olduğu unutulmamalıdır.

Mikrocerrahi Varikosel Ameliyatı Sonrası Testosteron Seviyesi Yükseliyor

Varikosel tedavisinde altın standart olarak kabul edilen mikrocerrahi ile varikosel ameliyatı sonrası hastaların yaşam tarzlarına dikkat etmeleri ve önerilen vitamin takviyelerini kullanmaları ile birlikte sperm üretim sürecinin düzelebileceği de testosteron seviyesinin artabileceği de biliniyor. Dolayısıyla yalnızca çocuk sahibi olmak isteyen ya da testis ağrısı olan erkeklerin varikosel tedavisi olması önerisinin genişletilmesi gerekiyor. Varikoselin testosteron seviyesini düşürmesi erkeklerin sağlığına zarar verirken çiftlerin cinsel yaşamını da olumsuz yönde etkileyebiliyor.

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Evren Işık
Evren Işık
Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr.
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