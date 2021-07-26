Sperm matematiği uykularınızı kaçırmasın

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin önündeki en büyük engellerden biri de erkeğin sperm sayısı ve kalitesinin yetersiz oluşudur. Dünya Sağlık Örgütü’nün androloji çalışması kılavuzuna göre sperm sayısı alt limitinin mililitrede 15 milyon; toplam semen örneğinde ise 40 milyon olması gerekiyor. Bu sayının altında kalındığında erkeklerin baba olma ihtimali ne yazık ki azalıyor.



Hayır, kısır değilsiniz!

Öncelikle sorunu doğru şekilde tanımlayalım: Boşalma esnasında gelen meni içerisindeki sperm sayısı normalden az ise düşük sperm probleminin yani 'oligospermi’nin varlığından bahsedebiliriz. Yani eğer 1 mililitre meni içerisindeki sperm sayısı 15 milyondan az ise ya da bir boşalmada 40 milyondan az sperm hücresi mevcut ise bu, sperm sayısının düşük olduğunu gösterir.

Düşük sperm sayısına sahip olmanız baba olma şansını ortadan kaldırmaz ancak gebelik ihtimalini etkileyebilir. Bazı erkekler düşük sperm sayısına sahip olduklarının farkına bile varmadan baba olabilir. Yani, sayının düşük olması kısır olduğunuz anlamına gelmez! Doğru tedavi seçenekleri ve yaşam tarzı değişiklikleri ile sperm kalitesini ve sayısını artırmak mümkündür.



Ana belirti çocuk sahibi olamamak



Düşük sperm sayısına sahip kişilerde ana belirti çocuk sahibi olamamaktır. Bunun yanı sıra bazen cinsel fonksiyon bozuklukları, testislerde ağrı, vücut kıllarında azalma gibi durumlar da sperm sayısındaki anomaliye işaret edebilir.



Peki, bu neden ortaya çıkar?



Sperm üretimi uzun ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Hem testisleri hem de beyinde sperm üretimini sağlayan hormonları harekete geçiren hipotalamus ile hipofiz bezlerinin normal bir şekilde çalışması gerekir. Bu zincirin herhangi bir halkasındaki aksaklık düşük sperm problemine neden olabilir. Ayrıca varikosel hastalığı, testis enfeksiyonları, boşalma problemleri, bazı testis tümörleri, hormon eksiklikleri, zararlı yaşam alışkanlıkları, stres ve fazla kilo gibi durumlar da sperm sayısını etkiler.



Özetle, düşük sperm sayısının çok farklı nedenleri vardır. Çözüm için yapmanız gereken ilk iş, bir üroloji ve androloji doktorundan yardım almaktır.



3-6 ay içerisinde sonuç alınabilir



Hastalarımız bize başvurduklarında onları muayane eder, sonrasında da istediğimiz bazı tetkik ve tahlillerle problemin ne olduğunu bulmaya çalışırız. Tedavideki esas yol göstericimiz ise spermogram dediğimiz sperm tahlilidir. Doğru sonuca ulaşmak için birkaç kez örnek alınabilir hastadan. Yapılan incelemenin sonucu düşük sperm varlığını gösteriyorsa mutlaka tedavi planlaması gerekmektedir.



Tedavi seçeneklerinden bazılarını şöyle sıralanabilir:Tedavi seçeneklerinden bazılarını şöyle sıralanabilir:



• Hormon tedavisi: Hormonal kaynaklı sorunlarda hormon ve ilaç takviyesi yapılarak dengesizliğin giderilmesi sağlanır. 3 ila 6 aylık bekleme süresi gerekir.



• Cerrahi müdahale: Testis toplardamarlarında varikosel dediğimiz bir sorun saptandıysa mikrocerrahi müdahale ile bu durum tedavi edilebilir.



• Testisteki enfeksiyona yönelik tedavi: Cinsel ilişki sırasında partnerden kapılan bazı bakteriler nedeniyle testis içinde ya da sperm kanallarında enfeksiyon gelişebilir. Bu durumda antibiyotik tedavisi uygulanarak bozulmuş sperm kalitesi ve azalmış sperm sayısı problemi düzeltilebilir.



• Yaşam tarzı değişiklikleri: Her zaman söylediğim gibi sağlıklı bir cinsel yaşamın en büyük destekleyicisi doğru beslenme ve iyi yaşam alışkanlıklarıdır. Stresten uzak durmak, sigara ve alkol gibi zararlı ürünleri kullanmamak, ideal kiloda kalmak ve düzenli egzersiz yapmak bu süreci olumlu olarak desteklemektedir.



• Vitamin desteği: Beslenmeyi E vitamini, çinko, selenyum, folik asit ve C vitamini yönünden zenginleştirmek de bu süreçte fazlasıyla yararlı olacaktır.