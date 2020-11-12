Şok dalga teknolojisi cinselliğe iyi gelecek mi?

Sertleşme Sorunu Nedir?

Cinsel ilişkiye girmek için penisin yeterince sertleşememesi ya da sertliğini cinsel ilişki boyunca sürdürememesi durumu sertleşme sorunu olarak adlandırılıyor. Psikolojik ya da organik nedenlerle ortaya çıkabilen sertleşme sorunu, kimi zaman yoğun iş temposu ve stres gibi faktörler nedeniyle tetiklense de bu cinsel işlev bozukluğunun bir sorun olarak değerlendirilebilmesi için kronik olarak tekrarlanması gerekiyor.

Sertleşme Sorunu Nedenleri Tedavi Alternatiflerini Değiştiriyor

Sertleşme sorununa yol açan organik nedenlerin sınıflandırılması, tedavi alternatiflerinin doğru değerlendirilmesi adına büyük önem taşıyor. Cinsel uyarılmaya rağmen penis içinde bulunan ve sertleşmeyi sağlayan tüp yapılarına kan dolmaması “arteriyel yetmezlik”; tüplere kan dolmasına rağmen cinsel ilişki sonuna dek tüplerdeki kanın peniste tutulamaması “venöz yetmezlik” sorununa işaret ediyor. Sertleşme probleminin bu organik nedenleri, penil renkli doppler ultrasonografi ile teşhis edilmeden uygulanan bilinçsiz tedavi yöntemleri nedeniyle ne yazık ki çözümsüz kalabiliyor. Bu nedenle sertleşme sorunu yaşayan hastalarda mutlaka detaylı muayene, kan tetkikleri ile penil renkli doppler USG yapılarak sebebin bulunması ve tedavi yönteminin de ona göre seçilmesi gerekiyor.

Sertleşme Sorununda Şok Dalga Tedavisi

ESWT yani şok dalga tedavisi, penil renkli doppler ultrasonografi tetkikinde hafif ve orta derecede ‘arteriyel yetmezlik’ tespit edilmiş hastalarda ciddi anlamda başarılı sonuçların alınmasını sağlayabiliyor. Sertleşme sorununun medikal tedavisi basamağında zaman kaybedilmesini engelleyen ve aynı zamanda klinik ortamında seanslar şeklinde konforlu bir şekilde uygulanabilen şok dalga tedavisi sırasında ses dalgaları kullanılarak penis damarlarının uyarılıp kan akışının hızlandırılması ve kök hücrelerin aktifleştirilerek peniste yeni damar oluşumlarının tetiklenmesi mümkün oluyor.

Şok Dalga Tedavisi Kimlere Uygulanır?

Şok dalga tedavisi uygulanmadan önce hastaların sertleşme sorunu şikayetleri hakkında genel bir bilgi edinilir, fiziksel muayeneleri gerçekleştirilir, kan testleri yapılır, ikincil hastalıkları olup olmadığı öğrenilir ve penil renkli doppler ultrason çekilerek tedavi için uygunlukları değerlendirilir.

Kan testleri ve penil renkli doppler ultrason sonuçları doğrultusunda arteriyel yetmezlik kaynaklı hafif ve orta düzeyde sertleşme sorunu yaşadığı belirlenen hastalara şok dalga tedavisi uygulanabilir. Ancak tedavi kararının verilmesinde hastaların genel sağlık durumlarının uygunluğu da oldukça önemlidir. Hastanın kontrol altına alınmayan şeker hastalığı bulunuyorsa, kan yağları ideal seviyede değilse, damar sağlığını riske atan sigara tüketimi gibi alışkanlıkları varsa veya hasta aşırı kilo sorunu yaşıyorsa şok dalga tedavisinin başarı oranları yeniden değerlendirilmelidir.

ESWT Tedavisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Şok dalga tedavisi cerrahi bir uygulama değildir, klinik ortamında seanslar halinde gerçekleştirilir. Sertleşme sorununun şok dalga ile tedavisi sırasında gerekli seans sayısı hasta özelinde değişebilir, genelleme yapmam gerekirse 15’er dakikadan oluşan 6 seans şok dalga tedavisinin etkin sonuçlar alınması için yeterli olabildiğini ifade edebilirim.

Şok dalga tedavisi etkisinin görülebilmesi için seansların tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 aylık sürecin geçmesi gerekir. Bu zaman dilimi içerisinde hastalar sağlıklı alışkanlıklar kazanırlarsa ya da sağlıklarını riske atan sigara kullanımı gibi kötü alışkanlıkları bırakırlarsa tedaviden maksimum derecede fayda elde etmemiz mümkün oluyor.

Sonuç olarak ağrısız ve acısız bir işlem olmasının yanı sıra cerrahi nitelik taşımaması, ihtiyaç duyulmadığı halde medikal tedavilerle zaman kaybedilmemesi ve penil protez ihtiyacını azaltması gibi avantajları ile ön plana çıkan şok dalga tedavisinin, açılma yeteneğini kaybeden penis damarlarının fonksiyonlarını geri kazandırması ve yeni penis damarlarının oluşumunu tetikleyerek penis kanlanmasını arttırması adına oldukça başarılı ve geçerli bir tedavi yöntemi olduğunu ifade edebilirim.