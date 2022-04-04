Sertleşme sorunu kısırlık nedeni midir?

Sertleşme sorunu ve kısırlık arasındaki ilişki hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması hem cinsel yaşam kalitesi hem de genel sağlık durumu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu hafta köşe yazımı sıklıkla yanlış yorumlanan bir konu hakkında hazırlamak istedim. Sertleşme problemi kısırlık demek mi? Yoksa sertleşme sorunu kısırlık nedenlerinden mi? İşte yanıtlar…



Sertleşme sorunu kısırlık demek değildir



Sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin sperm kalitelerinin çocuk sahibi olmak için yeterli olmadığı yönündeki söylemler gerçeği yansıtmaz; sertleşme sorunu kısırlık demek değildir. Fakat bu kısırlık ve sertleşme sorunu arasında bir bağ bulunmadığı anlamına da gelmez. Sertleşme sorunu birçok açıdan kısırlık oluşumunu tetikleyen bir unsur olarak karşımıza çıkabilir. Kısırlık ve sertleşme sorunu arasındaki ilişkiyi daha detaylı açıklayabilmek için sertleşme sorunu nedenlerine kısaca değinmek istiyorum.



Sertleşme problemi bir 'Sonuçtur'



Erken boşalmadan sonra en çok karşılaştığımız erkek kaynaklı cinsel işlev bozukluğu erektil disfonksiyon olarak da adlandırılan sertleşme problemidir. Görülme sıklığı yaşın ilerlemesi ile artsa da sertleşme probleminin birçok farklı nedeni olabilir ve nedenlerinin çeşitliliği genç erkeklerin de ereksiyon sorunları yaşaması ile sonuçlanabilir.



Sertleşme problemi psikolojik ve/veya fizyolojik neden veya nedenlerin bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Bu cinsel işlev bozukluğu kan damarlarındaki sorunlar, yüksek kan basıncı, yüksek tansiyon, diyabet, obezite, bazı ilaçların uzun süreli kullanımı, uyku bozuklukları, pelvik bölgeyi veya omuriliği etkileyen önceki ameliyatlar, erkeklik hormonu seviyesindeki düşüş ve ereksiyonu kontrol eden sinirlerin zarar görmesi gibi nedenlerden oluşabilir.



Sertleşme sorunu ve kısırlık arasında ilişki olabilir



Erektil disfonksiyona yol açabilen bazı nedenlerin sperm değerleri üzerinde de olumsuz etki yaratması mümkündür. Nitekim sertleşme sorununa yol açan faktörlerin birçoğu sperm değerlerini de azaltabilmekte, sperm kalitesini düşürüp DNA hasarlı sperm sayısını artırabilmektedir. Dolayısıyla sertleşme sorunu doğrudan kısırlığa neden olmasa da kısırlık tetikleyicisi ya da kısırlığa neden olan durumların bir yansıması olabilir.



Tüm bunların ötesinde doğal yolla gebelik oluşabilmesi için penisin vajina kanalına girmesi ve ejakülasyonun gerçekleşmesi gerekir. Ancak bu şekilde sperm hücrelerinin yumurta ile fiziksel olarak buluşması ve döllenmenin gerçekleşmesi sağlanabilir. Fiziksel olarak ereksiyon mümkün olmadığında cinsel penetrasyonun sağlanamaması kaynaklı kısırlık ile karşılaşılabilir. Bu durumda çiftlerin eş zamanlı değerlendirilmesi ve tedavi seçeneklerinin belirlenmesi gerekir.



Kısırlık da sertleşme sorununa yol açabilir



Kısırlık tanısının konulması, her ne kadar nedeni doğrultusunda farklı tedavi seçeneklerine başvurulabilse ve çiftler çocuk sahibi olabilse de, çiftler üzerinde baskı yaratan bir durumdur. Erkek perspektifinden ele aldığımızda kısırlık ne yazık ki yetersiz hissetmeye, öz güvensizliğe, benlik saygısında azalmaya ve performans kaygısına yol açabilir. Hissedilen performans kaygısı sertleşme sorununa da erken boşalmaya da neden olabilir. Daha önce performans kaygısı hakkında bir içeriği sizlerle paylaşmıştım. Performans Kaygısı ve Sertleşme Sorunu Arasındaki İlişki Nedir? içeriğimi okuyabilirsiniz.



Nedenleri belirlenmeli



Sonuç olarak, erkeğin öz güvenini azaltan ve çiftlerin cinsel yaşam kalitesini düşüren sertleşme problemi farklı hastalıkların öncül belirtileri arasında da yer alabilir. Erkeklik kavramına yüklenen anlam ve içinde bulunulan durumun yol açtığı psikolojik gerilim nedeniyle tedavi seçeneklerine başvurulmasının ihmal edilmesi tedavi gerektiren kronik hastalıkların teşhisinin gecikmesine ve sertleşme sorununun ilerlemesine yol açabilir. Cinsel ilişki için yeterli penis sertliğine ulaşamayan ya da cinsel ilişki sonuna dek penis sertliğini koruyamayan erkeklerin üroloji ve androloji uzmanlarına muayene olmaları önemlidir. Erken teşhis ile hem kısırlığın var olup olmadığı sorgulanabilir hem de erektil disfonksiyona yol açması muhtemel sağlık sorunlarının tedavisi planlanabilir.