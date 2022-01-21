Sertleşme sorunu dönemsel ve geçici de olabilir!

Ama dikkat! Duruma bağlı olarak ortaya çıkan veya kronik hale gelmemiş sertleşme sorunu yaşayan her erkekte, bu cinsel işlev bozukluğunun kalıcı nitelik taşıdığını veya taşıyacağını söylemek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Önemli olan durumu tanımlayabilmek, nedenlerini doğru belirlemek ve harekete geçmektir. Gelin birlikte geçici ve dönemsel olarak rastladığımız sertleşme sorununun derinliklerine inelim.



Sertleşme Problemini Tanımalıyız



Sertleşme problemi söz konusu olduğunda kronikleşmiş ve tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunundan bahsederiz.Ardında fizyolojik ve/veya psikolojik çeşitli etkenler olabilir. Kronikleşen sertleşme sorunu tedavisinde, günümüzde gelişmiş yöntemlere sahibiz ve uyguladığımız tedavilerle ilerlemiş sertleşme problemi yaşayan hastalarımızda dahi çok başarılı sonuçlar alabiliyoruz.



Bilinmesi gereken sertleşme probleminin durumsal ya da geçici olarak da karşımıza çıkabildiği ve tıbbi tedavi süreçlerine başvurulmadan yaşam tarzının değiştirilmesi sonucu düzelebileceğidir. Nitekim bizler, üroloji ve androloji uzmanları olarak, herhangi bir cinsel işlev bozukluğunun varlığından bahsedebilmek için süreklilik şartını ararız. Sertleşme problemi ise belli standartlara hapsedilemeyecek şekilde geçici ya da durumsal olarak da gözlenebilir.



Geçici olarak karşımıza çıkan sertleşme probleminin birçok farklı neden olabilir. Kimi zaman maruz kalınan yoğun stresin geride bırakılması kimi zaman ise yaşam tarzı değişiklikleri ile geçici sertleşme probleminin üstesinden gelinebilir. Peki ya geçici olarak yaşanabilen sertleşme sorununun nedenleri nelerdir?



Geçici Sertleşme Problemi Neden Olur?



Geçici sertleşme sorunu risk faktörleri çevresinde gelişebilir. Tanımlaması kolay olmamakla birlikte bu cinsel işlev bozukluğuna yol açan risk faktörlerinin ortadan kaldırılması ile erkeklerin yaşadığı sertleşme probleminin düzelmesi beklenir. Fazla kilolu olmak, sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, hareketsizlik, kronik stres, metabolik sendrom, performans kaygısı veya özel ilişkideki sorunlar sertleşememe ile sonuçlanabilir. Bu risk faktörlerinden bazıları penisteki kan akışına zarar verir, bazıları ereksiyon sırasında kasların kasılmasını engelleyebilir ve bazıları da erkeklik hormonunu ya da kandaki nitrik oksit seviyesini düşürebilir.



Geçici olarak karşılaşılan sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin üroloji ve androloji uzmanlarına muayene olması önerilir. Hasta öyküsünün dinlenmesi ve fiziksel muayene gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu esnada uzmanlar geçici de olsa sertleşme sorununa yol açan risk faktörlerini tespit edebilirler ve tedavi planını çizebilirler. Risk faktörü ortaya çıkarıldıktan sonra hastalara ilaç tedavisi önerilebileceği gibi hastalardan sağlıklı beslenmeleri, kilo vermeleri, stresi azaltmaları, alkolü veya sigarayı bırakmaları istenebilir. Takip edilecek yol her zamanki gibi hasta özelinde belirlenecektir.



Sertleşme Problemi Durumsal da Olabilir!



Sertleşme problemi bazı erkeklerde duruma bağlı olarak gelişebilir. Erkekler cinsel olarak ya uyarılamaz ya da performans azalması ile karşılaşır. Yapılan bilimsel araştırmalar aşırı yorgunluğun, performans kaygısının, stresin ve özel ilişkide gelişen sorunların genellikle psikojenik nitelik taşıyan durumsal sertleşme problemini tetikleyebileceğini göstermektedir.



Genç Erkekler Dikkat!



Sertleşme probleminin aniden ortaya çıkması halinde tedbirli olunması gerekir. Bu söylemimin temel nedeni sertleşme probleminin diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıkları gibi ciddi sorunların ön belirtisi olabileceği gerçeğidir. Özellikle genç erkeklerin bu konuda farkındalığının yükselmesi çok önemli! Cinsel sağlık genel sağlığın bir yansımasıdır. Ne utanılacak bir durumdur ne de göz ardı edilebilecek. Zamanında teşhis ile cinsel problemlerin ilerlemesinin durdurulması ve tedavi edilebilmesi mümkündür. Üstelik sağlık sorunlarının erken teşhis edilmesi ile daha sağlıklı bir hayat yaşanabilir.