Penis kırılabilir ve bu durum acil müdahale gerektirir!

Bu yazımda sizlere penis fraktürü hakkında bilinmesi gereken en temel unsurlar hakkında bilgi aktaracağım.

Penis Fraktürü Nedir?

“Penis fraktürü nedir ve nasıl oluşur?” sorusunun yanıtının daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle penis anatomisi ile ilgili kısa bir bilgiye sahip olunmasında fayda olacağını düşünüyorum.

Cinsel uyarılma gerçekleştiğinde penis içerisindeki tüp yapılarının içerisine kan dolar ve “corpora cavernosa” adı verilen bu süngerimsi yapılar penisin erekte olmasını sağlar. Kanla dolarak penisin sertleşmesini sağlayan bu süngerimsi yapıların etrafında “tunica albuginea” adı verilen bir kılıf bulunur. Bu kılıf hem kanın tüp yapılarında tutulmasında hem de penis bütünlüğünün korunmasında görevlidir. İşte penis fraktürü veya kırılması olarak tanımlanan durumda “tunica albuginea” adlı kılıf yırtılır.

Penis Neden Kırılır?

Penis içerisindeki tüp yapılarını bir arada tutan ve onları çevreleyen kılıf normal şartlarda oldukça esnek ve güçlü bir yapıdır. Ancak penis ereksiyon halindeyken esnekliği de sert darbelere karşı dayanıklılığı da azalır. Cinsel ilişki sırasında penis yoğun bir baskıya maruz kalırsa, mastürbasyon esnasında fazla sert hareketler yapılırsa veya penis ereksiyon halindeyken üzerine düşülmesi ya da penise darbe alınması gibi durumlarda kılıf zarar görüp yırtılabilir. Bu gibi bir durumda ilk olarak bir yırtılma veya çatlama sesine benzer bir ses duyulabilir, penis sertliğini hemen kaybeder ve süreklilik arz eden şiddetli bir ağrı yaşanabilir.

Penis kırılmasının tek belirtisi ağrı da değildir. Kılıfın yırtılması ile birlikte kan cilt altında biriktiğinde peniste morarma ve şişme ile karşılaşılabilir. Aynı zamanda penis başında ya da idrarda kan görülmesi de mümkündür. Benzer belirtiler yaşayan erkeklerin zaman kaybetmeden tıbbi destek almaları ise kritik derecede önemlidir.

Penis Fraktürü Teşhisi ve Tedavisi

Penis fraktürü tedavisinde en etkin ve hızlı yöntem cerrahi müdahaledir. Öncelikle ultrason ve MRI gibi görüntüleme yöntemlerine başvurulması gerekebilir. Darbe anında idrar kanalının zarar gördüğünden şüphe duyuluyorsa retrograd üretrogram testinin uygulanması da gerekli olabilir.

Teşhis yapıldıktan sonra ameliyat sırasında yırtılan tunica albuginea adlı kılıfın onarılmasına ve penis bütünlüğünün yeniden sağlanmasına odaklanılır. Ameliyat tamamlandıktan sonra hastaların 3 güne kadar hastanede kalması ve bu süreçte yakın takip edilmesi önemlidir. Operasyon sonrasında penis damarlarının incelenmesi ile kalıcı bir sorun olup olmadığı hakkında bilgi edinilir. Penis kırılması nedeniyle operasyon geçiren hastaların tam olarak iyileşmeden cinsel ilişkiye girmemeleri gerekir.

Sonuç olarak penis ereksiyon halindeyken künt travmaya maruz kalırsa, sertleşmeyi sağlayan tüp yapılarını çevreleyen kılıf yırtılabilir. Dikkatli olmakta fayda var; “nasılsa olmaz” düşüncesi oldukça tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Peniste fraktür gerçekleştiğinde tedavi kesinlikle aksatılmamalıdır. Aksi halde sertleşme sorunları, idrar sorunları ve kılıfın kendiliğinden iyileşmesi durumunda skar oluşumuna bağlı penis eğriliği ile karşılaşılabilir.