Penis kalınlaştırma için yağ enjeksiyonu mu dermal dolgular mı?

Penis estetiği operasyonları salt kozmetik amaçlarla gerçekleştirilmez, aynı zamanda fonksiyon iyileştirilmesini ve cinsel hazzın artırılmasını da sağlarlar. Son dönemde taleplerin giderek arttığı penis kalınlaştırma yöntemlerinde de aynı durum geçerlidir. Penis kalınlaştırma ile ilgili hastalarımdan sıklıkla aldığım sorulardan biri yağ enjeksiyonunun mu dermal dolguların mı tercih edilmesi gerektiği hakkında. Bu hafta köşemde sizler için penis kalınlaştırma özelinde merak edilen soruların yanıtı niteliğinde bilgiler aktaracağım, şimdiden faydalı olması dileğiyle.



Penis Kalınlaştırma Cinsel Hazzı Artırır



Her ne kadar penis boyutları dendiğinde akla ilk penis uzunluğu gelse ve penis uzunluğu cinsel hazzın en önemli kriteri olarak kabul edilse de penis kalınlığının göz ardı edilmemesi gereken bir önemi vardır. Cinsel hazzın doğası gereği cinsel birliktelik sırasında penisin vajina duvarlarına baskı yapması gerekir. Penis gereğinden ince olduğunda cinsel ilişki ne erkekler ne de kadınlar için yeterince haz verici olacaktır. Bu gerçek penis estetiği operasyonlarının ve uygulamalarının çeşitlenmesine yol açmıştır.



Günümüzde penisi kalınlaştırmak için tercih edebileceğimiz iki ayrı ve güvenli yöntem vardır.



Penise Yağ Enjeksiyonu



Penise yağ enjeksiyonu, penis büyütme ameliyatı kapsamında gerçekleştirilen bir cerrahidir. Bu ameliyat dahilinde hem penisin uzunluğu hem de kalınlığı artırılır. Penis büyütme ameliyatının penis kalınlaştırma aşamasında yağ enjeksiyonu tekniği kullanılır. Hastanın karın ön duvarı cilt altından özel enjektörler kullanılarak alınan yağ dokuları çeşitli filtreleme işlemlerinden geçirilir. Daha sonra penis cildi altına enjekte edilerek penis kalınlaştırma ameliyatı tamamlanır. Bu noktada bilinmesi gereken penise yağ enjeksiyonunun ameliyathane ortamında yapıldığı ve operasyon için hastada yeterli ölçüde kaliteli yağ dokusu olması gerektiğidir.



Dolgu ile Penis Kalınlaştırma



Penisinin boyundan memnun ancak incelik problemi nedeniyle sıkıntılar yaşayan hastalarımız için dolgu ile penis kalınlaştırma uygulaması belirgin avantajlar sağlıyor. İşlem cerrahi nitelik taşımıyor, genel ya da spinal anestezi uygulanmadan muayenehane ortamında lokal anestezi altında yapılabiliyor. Uygulama sırasında hyaluronik asit içerikli ve insan vücudu ile uyumlu dolgu malzemeleri kullanılıyor. Yaklaşık 30 dakikada tamamlanan dolgu ile penis kalınlaştırma anında fark edilebilir bir etki yaratıyor yine de en kesin sonuç 7 ila 10 gün sonra ortaya çıkıyor. Ameliyatsız penis kalınlaştırma işleminin etkisi hasta özelinde değişmekle birlikte 2 – 3 sene devam ediyor.



En İyi Yöntem Kişiye Özel Belirlenen Yöntemdir



Sonuç olarak penis kalınlaştırma söz konusu olduğunda en iyi yöntemden ziyade hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak en doğru yöntemden bahsetmemiz gerekir. Hastalarımız hem penis büyütme hem de penis kalınlaştırma ihtiyacı duyuyorlarsa bu doğrultuda penis büyütme ameliyatı planlanır ve yeterli ölçüde kaliteli yağ dokusu varsa penise yağ enjeksiyonu tercih edilir. Ancak hastalarımız penis boyundan memnunsa, sadece penisi kalınlaştırmak isteniyorsa veya karın bölgesinde yeterince kaliteli yağ dokusu yoksa dolgu ile penis kalınlaştırma uygulaması hızlı, güvenli ve yüksek etkinliği ile ön plana çıkacaktır.