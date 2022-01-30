Erken Boşalma Fizyolojik Nedenlerden Kaynaklanabilir



Çok uzun zaman boyunca erken boşalma problemi yalnızca psikolojik nedenler ile ilişkilendirildi. Bu ilişkilendirme o denli derinleşti ki bu cinsel işlev bozukluğunun salt psikolojik nedenlerle ortaya çıkabildiği inancı yaygınlaştı. Zaman geçti, tıbbi teknolojiler gelişti, tıbbi bilgiler evrildi; tüm bu süreç sonunda da “evet, erken boşalma ve sertleşme problemi gibi cinsel işlev bozuklukları fizyolojik nedenlerle de ortaya çıkabilir” söylemi tıbbi otoritelerce kabul edildi. Bu oldukça önemli bir gelişmeydi, tedavi seçeneklerini de bireylerin yaşadıkları cinsel işlev bozuklukları doğrultusunda çeşitlendirdi.



Konumuz erken boşalma olduğu için, erken boşalma tedavisi sürecindeki tedavi yöntemlerine değinmemde fayda var. Erken boşalma psikolojik ve/veya fizyolojik nedenlerle ortaya çıkabilir. Tedavi kapsamında ilaç tedavisi tercih edilebilmekte, yaşam tarzı değişikliklerinin ya da egzersiz ve boşalma alışkanlık değişimi gibi yöntemlerin denenmesi önerilebilmektedir. Tüm bu yöntemler hasta özelinde oldukça etkili olabilir, ancak hızlı sonuç vermeleri ve etkilerinin uzun süreceğini iddia etmek çok mümkün değildir. Bu nedenle son yıllarda erken boşalma tedavisi kapsamında penis başına dolgu uygulaması ön plana çıkmıştır. Aşırı penis hassasiyeti nedeniyle erken boşalma sorunu yaşayan erkekler için çok başarılı sonuçlar sunan bu tedavi yöntemini gelin, birlikte inceleyelim.



Erken Boşalma Tedavisinde Penis Başına Dolgu Uygulaması Güvenli mi?



Bu önemli ve çok merak edilen sorunun yanıtına geçmeden önce bilimsel araştırmaların sonuçlarını gözden geçirelim. Penis başına dolgu uygulaması yapılan hastalarda boşalma süresinin yaklaşık 3 kat geciktirildiği bilinmektedir. İşlem cerrahi nitelik taşımadığı için ne anestezi riski ne de cerrahi komplikasyon barındırıyor. Uygulama yaklaşık 1 hafta içerisinde etkisini hissettiriyor ve uygulamadan yalnızca 2 gün sonra cinsel ilişkiye girilebiliyor. Fakat diğer tüm medikal uygulamalarda olduğu gibi işlemin alanında uzman cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor!

Her ne kadar dolgu malzemelerinin içerisinde biyo uyumluluğu olan hyaluronik asit bulunsa da penis gibi hassas bir organa bu malzemelerin enjekte edilmesinde uzmanlık en önemli gereksinim olarak ön plana çıkıyor. Erken boşalma tedavisinde penis başına dolgu uygulaması ile ilgili bilinmesi gereken bir diğer önemli bilgi bu uygulamanın etkisinin oldukça uzun bir süre devam etmesidir. Araştırma sonuçlarında bu sürenin 2-3 yıla varabileceği sonuçlarına sahibiz. Şimdi asıl sorumuza geri dönebiliriz; penis başına dolgu uygulaması güvenli midir? Evet hem güvenlidir hem de etkileri göz ardı edilemeyecek denli başarılıdır. Doğru hasta seçimi ve cerrahi uzmanlık her zamanki gibi tedavi sürecinin başarısında fark yaratmaktadır.