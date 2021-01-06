Pandemi sürecinde cinsellik yönetimi

Salgın döneminde, cinsellik ile ilgili tarafıma birçok soru iletilmesi üzerine bu yazıyı kaleme almak istedim.

Evde olduğunuz dönemde işle ilgili problemler dışarıda kalmalı

Salgın öncesi dönemlerde de işle ilgili problemlerini eve taşıyan çiftlerde daha çok cinsel problemler yaşanıyordu. Hem kadınlarda hem de erkeklerde ciddi anlamda cinsel isteksizliğe ve hatta erkeklerde sertleşme problemine de sebep olan ‘dış stres’in azaltılması ya da evden uzakta tutulması mutlaka cinsel sağlığa olumlu olarak yansıyacaktır.

Çocukların evde olması aile birliğinin sağlanması veya onarılması açısından avantaj

Sabah erken saatlerde okul ve iş nedeniyle evden ayrılan aile bireyleri akşam saatlerinde yorgun bir vaziyette eve dönmekteydi. Kısıtlamalarla beraber artık evde daha çok vakit geçiren bir aile yapısı ile karşı karşıyayız şu anda. Anne-çocuk, baba-çocuk ve anne-baba ilişkilerinin tazelenmesi genel anlamda aile bağlarını güçlendirecektir. Özellikle çocuğuyla daha çok vakit geçiren ve onun sorumluluklarını eşinin üzerinden alan bir baba, evdeki partneri tarafından daha olumlu bir yaklaşımla değerlendirilecektir.

Kadın-erkek ilişkilerini güçlendiren gündüz aktiviteleri yıllar öncesinin flört dönemini geri getirebilir

Evlilik öncesi flört dönemi, birçok çift açısından bakıldığında unutulmaz anılarla doludur. Sinema ve yemek organizasyonları, beraber ders çalışma, sevilen yemeklerin ortaklaşa yapılması gibi renkli anılar halen evli olan birçok çiftin hatırasında canlı olarak yer alır. Evliliğin içerisinde ev ve iş sorumluluklarının arttığı dönemde, ortak zevk alınan alışkanlıkların da bir kenara itilmesi nedeniyle kadın-erkek ilişkisi bozulmakta ve cinsel yaşam da sekteye uğramaktadır. Pandemi süreci, unutulan bu güzel hatıraların yeniden canlandırılabileceği ve ilişkilerin yeniden renkleneceği bir döneme işaret olabilir. Ev içerisinde uzun saatler geçiren çiftlerin ‘sıkıldık’ demek yerine, ilişkilerini canlandırabilecek hobi veya alışkanlıkları yeniden gözden geçirmeleri cinsel yaşam açısından da mutlaka iyileştirici bir rol oynayacaktır.

Pandemi sürecinde daha çok sigara içilmesi ve daha az egzersiz yapılması cinselliği tehdit edebilir

Sigara kullanımının ve sedanter yaşamın, özellikle erkek cinsel fonksiyonlarını ciddi düzeyde etkilediğini yıllardır dile getiriyoruz. Günlük aktivitesi çok az olan, kilo almaya yatkın ve kolesterolü yüksek olan erkeklerde penis kanlanması ne yazık ki azalıyor, bu da sertleşme problemi olarak erkeklerin karşısına çıkıyor. Bir de sigara kullanımının bu duruma eklenmesi sertleşme probleminin şiddetini daha da arttırıyor. Özellikle pandemi sürecinde birçok erkeğin kilo aldığını ve sigara kullanımını da arttırdığını biliyoruz. Normal dönemlerde olduğu gibi pandemi sürecinde de cinsel sağlığı iyileştirmek adına, ev içinde de olsa günlük egzersizlerin yapılması, sağlıklı beslenilmesi ve kilo kontrolünün mutlaka sağlanması gerekmektedir. Sigara kullanımının da azaltılması ile beraber daha sağlıklı ve keyifli bir cinsel hayatın yaşanabileceği unutulmamalıdır.

Pandemi süreci ile beraber artan internet kullanımı sizi yanlış cinsel bilgilere ulaştırmasın

Dijital dünyanın insanlara verdiği ‘bilgiye hızla ulaşma hazzı’ ne yazık ki cinselliği olumsuz olarak etkileyebiliyor. Sağlıklı ve gerçek bilgilerin olmadığı, satış amaçlı olarak kurulan ve birçok kişinin cinsellik anlamındaki masum arayışlarını ticari yönden karşılamaya çalışan dijital platformlar gün geçtikçe de artıyor. Pandemi sürecinde arama motorları ve sosyal medya platformlarında daha fazla vakit harcayan kişiler de ne yazık ki çoğunlukla yanlış bilgilere ulaşıyor. Pandemi sürecinde evdeki cinsel hayatın olumsuz etkilenmemesi için yanlış bilgi veren ve kişilerin cinsel beklentilerini menfaate çeviren tüm dijital platformlardan uzak durulması gerekiyor. Doğru bilgiye ulaşılmak istendiğinde, konusunda deneyimli ve yüksek hasta tecrübesine sahip doktorların bilgilendirmelerine kulak vermek her zaman için daha sağlıklı olacaktır.