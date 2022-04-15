Meni hacmindeki artış ne anlama gelir?

Hiperspermi olarak da adlandırılan bu durum, normalden daha az semen üretimi anlamına gelen hiposerminin tam tersi olarak nitelendirilebilir. Görülme sıklığı yüksek olmamakla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda erkeklerin %4’ünün dönem dönem meni volümünde artış ile karşılaştığı gösterilmiştir. Farklı miktarda sıvı çıkışı ile karşılaşan birçok erkek bu durumun kısırlıkla ilişkilendirilip ilişkilendiremeyeceğine dair çeşitli soru işaretleri yaşamaktadır. Bu haftaki köşe yazımda meni volümündeki artış ile ilgili bilgi aktarmak istiyorum, faydalı olması dileğiyle.



Az önce de ifade ettiğim gibi meni volümündeki artış, boşalma sırasında normalden fazla miktarda meninin vücut dışarısına atılması ile karakterize bir durumdur. Meni volümünde artış söz konusu olduğunda sperm sayısının da artacağı şeklinde bir düşünceye kapılmak mümkündür. Ancak böyle bir genelleme yapılması ve meni hacmi fazla olanların sperm sayılarının da fazla olacağını söylemek doğru bir yaklaşım olmaktan uzaktır. Meninin yaklaşık %10’unun spermlerden oluştuğunu, %90’lık kısmının ise üreme sistemindeki organların salgıladığı diğer sıvılar olduğunu ifade edebilirim. Dolayısıyla toplam meni hacminin fazlalaşmasını sperm sayısı ile özdeşleştirmek gerçekçi olmayacaktır.



Meni hacmindeki artışın nedenleri nedir?



Meni hacmindeki artış dönemsel ya da kalıcı olarak karşımıza çıkabilir. Dönemsel olarak meydana gelen artış çoğunlukla normal kabul edilmektedir. Özellikle uzun süredir cinsel ilişkiye girmeyen erkeklerin ilk boşalmalarında dışarıya atılan meni miktarı fazla olabilir. Kronik olarak karşılaştığımız artışın ardında ise farklı gerekçeler bulunabilir. Her ne kadar bu durumun kesin nedenleri henüz bilinmese de beslenme ve yaşam tarzı seçimlerinin meni hacminde artışa neden olabileceği düşünülmektedir. Bazı teoriler ise prostat bezindeki düşük seviyeli bir enfeksiyonun salgı bezinin ürettiği sıvıyı artırdığı ve kullanılan bazı ilaçların meni volümünde artışın nedenleri arasında yer alabileceği yönündedir.



Hiperspermi belirtileri nelerdir?



Meni hacmindeki artış başlı başına bir belirti olsa da hiperspermi farklı belirtilere de yol açabilmektedir. Cinsel istekte artış, semende sarılık, geç boşalma, boşalma sırasında ağrı ve cinsel ilişki sonrası yorgunluk gibi hayat ve cinsel yaşam kalitesini azaltan semptomlar görülebilir. Tüm bunlara ek olarak semen volümündeki artışla spermlerin yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak kısırlık da gündeme gelebilmektedir.



Meni hacmi ve kısırlık ilişkisi



Meni hacminin fazla olması düşünüldüğü gibi her zaman sperm miktarındaki artışa işaret etmez. Hatta bazı erkeklerde sperm sayısı ideal olsa da menideki diğer sıvıların miktarında artış meydana gelmesine bağlı olarak esas sperm yoğunluğu azalabilir. Bu durum spermlerin yumurtayı dölleme olasılığını da azaltabilir. Yine de menideki sperm yoğunluğunun azalmasının tek başına kısırlık ile ilişkilendirilemeyeceğinin bilinmesinde fayda olacaktır.



Erkeklerde kısırlık çok boyutlu bir doğaya sahiptir. 12 ay boyunca korunmasız cinsel ilişkiye girilmesine rağmen gebeliğin oluşmaması durumunda çiftlerin eş zamanlı olarak değerlendirilmesi gerekir.

Erkeklerde kısırlık teşhisi sırasında çeşitli testlere ve görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir. Yapılan tetkikler sonucunda sperm volümündeki artışın kısırlık oluşumunda etkili olduğu belirlendiği takdirde hasta özelinde tedavi seçeneklerine başvurulabilir.