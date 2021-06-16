İleri yaş cinselliğini geliştirecek 6 strateji

Harvard Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma ileri yaşta seks hayatını olumsuz etkileyen 6 faktörü ve bunları iyileştirmenin yollarını incelemiş. Ben de bu yazımda sizlerle araştırmanın detaylarını ve ileri yaştaki okurlarımın da faydalanacağına inandığım stratejilerle ilgili fikirlerimi paylaşmak istedim.

İşte suçlu listesi

Araştırmada ileri yaşta cinselliği olumsuz etkileyen 6 önemli madde şöyle sıralanmış:



1. Hormon seviyelerinde düşüklük

2. Sertleşme problemleri

3. Uyku bozuklukları

4. Hareketsiz yaşam

5. Stres/Anksiyete

6. Cinsel yaşamın sıkıcılığı

Nasıl üstesinden geliriz?

İyi haber şu ki; cinsel yaşamı baltalayan bu 6 suçlunun da hakkından gelebiliriz. Yeter ki hastalar uzman desteği almaktan çekinmesinler.

Şimdi gelin bu 6 soruna nasıl çözümler sunulabilir, onu inceleyelim:

- %50 azalma

Hormon seviyelerinde, özellikle de testosteronda düşüş cinsel isteksizliğin ve performans düşüklüğünün başlıca nedenidir. 30’lu yaşların sonundan itibaren her yıl erkeklerde testosteron seviyeleri yaklaşık %1 oranında düşer. 70 yaşında gelindiğinde ise testosteronda gençlik dönemine kıyasla %50’lik bir azalma söz konusudur. Bize başvuran hastalarımıza uyguladığımız basit bir kan testi ile testosteron seviyesini ölçüp buna göre doğru tedaviyi sunmaktayız. Bu sayede testosteron düşüklüğünün ortaya çıkardığı sorun büyük oranda giderilebilmektedir.

- Sertleşme problemi

Sertleşme problemi (erektil disfonksiyon) erkeklerde en yaygın rastlanan cinsel işlev bozukluğudur. Milyonlarca erkeği özgüven kaybına uğratan bu hastalığın tedavisi her yaşta mümkündür. Yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesinden cerrahi yöntemlere kadar tedavi seçeneklerinizi değerlendirmek için tek yapmanız gereken şey ise; bir androloji ve üroloji doktorunun kapısını çalmak ve çözüm istemek!

- Düzenli yaşam

Düzenli ve yeterli uyku uyumak her yaşta bedensel ve zihinsel sağlığımız açısından son derece önemlidir. Uyku problemleri sadece cinsel yaşamı değil tüm vücudumuzu olumsuz etkileyerek çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Eğer ileri yaşta uyku problemleriniz baş gösterdiyse mutlaka bir uzmandan destek alınmalı.

Hareketsiz yaşam her yaşta kaçınmamız gereken bir problem. Hastalara yaşlarına ve fiziksel kondisyonlarına uygun şekilde düzenli olarak egzersiz yapmaları; en azından günlük yürüyüşten vazgeçmemelerini önerilebilir. Yapılan çalışmalar da hareketli yaşamın cinsel sağlığı desteklediğini zaten ortaya koyuyor. Harvard’lı uzmanlar haftada toplam 2.5 saatlik hafif egzersizin bile enerji seviyesini artırmaya yettiğini kaydetmiş!

Aşırı stres, anksiyete gibi sorunlar libidoyu direkt olarak olumsuz etkiler. Klinik araştırmalar bu problemin cinsel fonksiyon bozukluklarına da yol açtığına işaret ediyor. Eğer aşırı stres nedeniyle sorun yaşıyorsanız, mutlaka bir terapistin yardımını alın.

Cinsel hayatın sıkıcı hale gelmesi

Araştırmadaki son başlık ise “cinsel hayatın sıkıcı hale gelmesi”. Birçok çift, özellikle de ileri yaştaki çiftler için belli bir zaman sonra cinsellik heyecan vericiliğini kaybediyor. Bunun temel nedeni ise iletişimsizlik. O zaman benden size ufak bir tüyo; çiftlerin birbirleriyle isteklerini çekinmeden konuşması ve ortak sosyal aktivitelere katılması hem ilişkileri renklendiriyor hem de yatak odasına olumlu yansıyor.