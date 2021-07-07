‘Geç boşalma durumu’ da bir cinsel işlev bozukluğu

Erken boşalmanın yaygın olduğu bir dünyada “Geç boşalma diye bir problem olabilir mi” diye düşünmeniz doğal. Oysaki geç boşalma da bir cinsel işlev bozukluğudur ve mutlaka tedavi edilmelidir.



Geç boşalma gerçekten problem mi?



Geç boşalmayı cinsel uyarımın normalden fazla zaman alması şeklinde özetleyebiliriz. Ancak gerçekten bir geç boşalma probleminden bahsedebilmek için bazı kriterlere dikkat etmek gerekir.



Bazı uzmanlar teşhis koymak için 30 dakika, 45 dakika gibi sınırları baz alıyor. Fakat sadece buradan yola çıkarak bir problem olduğu sonucuna ulaşmanın doğru olmayacağı kanısındayım. Çünkü 45 dakika süren bir ilişkiden her iki taraf da memnunsa sorun yok demektir.



Dolayısıyla, bu durum şikâyete konu oluyorsa ve en az 6 aydır devam ediyorsa bir üroloji ve androloji uzmanının kapısını çalmalısınız.



Birçok farklı nedeni var



Orgazm bozukluğu olarak ele alınan geç boşalma ya da boşalamama sorunu cinsel hayatın başlamasıyla birlikte ya da sonradan ortaya çıkabilir.



Sebebi genellikle psikolojik ya da ilişki temelli olmakla birlikte diyabet hastalığı, omurilik hasarı, prostat rahatsızlıkları ve hormonal bozukluklar da olabilmektedir. Kimi zaman da ilerleyen yaş nedeniyle peniste duyu kaybının meydana gelmesi nedeniyle oluşur. Yanlış mastürbasyon teknikleri, cinsel mitler ve tabular da bu sürece katkı sunan diğer faktörler.



Gözlemlerime göre geç boşalma sorununun en yaygın sebebi ise depresyon ilaçları. Yapılan araştırmalar da antidepresan ilaçların, boşalma süresini 6-7 kata kadar uzatabildiğini gösteriyor.



Kişiye özel tedavi planı olmalı



Geç boşalma ya da boşalamama probleminin tedavisi için her zaman olduğu gibi rahatsızlığın boyutunu belirlemek, kişisel öykü ve sonrasında da tedavi planı yapılması gerekiyor. Bu hastalık farklı durumlarda farklı seyir gösterebiliyor. Örneğin erkekte mastürbasyon ya da oral seks ile boşalma gerçekleşirken vajinal ilişkide gerçekleşmeyebiliyor ya da farklı partnerlerde farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bazı hastalarda ise hiçbir şekilde boşalma gerçekleşmiyor ya da çok uzun sürerek cinsellikten soğumaya neden olabiliyor. İşte bu şikayetler bize tedavi ile ilgili yol haritasını gösteriyor!



Partner de tedaviye destek olmalı



Genellikle bu problemde ana faktör psikolojik oluyor. Bu yüzden de cinsel terapi en etkili yöntem olarak öne çıkıyor. Bu sürece partnerin de katılması tedaviye yanıt alma süresini kısaltıyor. Eğer hormonal ya da organik bir faktör varsa ilaç tedavilerinden faydalanılabiliyor. Destekleyici uygulama olarak alkol tüketimini azaltmak ve düzenli yürüyüşler yapmak bu süreçte kişiye faydası olabilecek diğer uygulamalar. Tüm bunları bir araya getirebilen tedaviye istekli bir hasta birkaç aylık sürecin sonunda yeniden sağlıklı bir cinsel yaşama kavuşabiliyor.