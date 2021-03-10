Eyvah! Yaş 50, iş bitti mi acaba?

Androloji alanındaki gelişmeler, teknolojik ilerlemeler ve hastalıklarla ilgili farkındalığın artması sayesinde artık erkeklerde yaşa bağlı olarak ortaya çıkan birçok cinsel işlev probleminin çözümü bulunuyor. Peki, orta ve ileri yaştaki erkekleri ne gibi cinsel problemler bekliyor?



Sertleşme ve boşalma problemleri ilk sıralarda

Öncelikle orta ve ileri yaşı tanımlayalım: Tüm dünyada 49-60 arası orta yaş; yaşlılığın başlangıcı ise 65 yaş olarak kabul edilir. 65-75 yaş arası erken yaşlılık, 75 ve üzeri yaşlar ise ileri yaşlılık şeklinde tanımlanır. Bu dönemde birey fiziksel olarak ciddi bir değişim içine girer ve bu değişim de sıklıkla cinsel hayata yansır. Ayrıca yine bu dönemde ortaya çıkabilen kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, depresyon, romatizmal hastalıklar ve bazı hormon düzensizlikleri de ileri yaş cinselliğini negatif yönde etkiler.

İleri yaştaki erkeklerde en sık görülen cinsel sorunların başında sertleşme problemi geliyor. Yaştan kaynaklanan erkeklik hormonunun düşüşü ve damarların yapısal değişimi, ‘çok geç’ ya da ‘çok yavaş’ sertleşmeye neden olabilir. Ayrıca sertleşme derecesi ve sertleşme sayısı da yaşla birlikte azalabilir.

Boşalma sorunları da yine ileri yaş cinselliğinde önemli bir yer tutar. Yaş ilerledikçe cinsel bölgenin hassasiyetinde, sinirlerin iletim hızı ve damar aktivitesinde yavaşlama gözlenir. Testosteron hormonunda da genellikle düşüş izlenir. Tüm bunlara konsantrasyonun kaybedilmesi, psikolojik etkenler ve yeteri kadar uyarılamamak gibi faktörler de eklenince bazen hiç boşalamama gibi garip bir durumla da karşılaşılabilir.

Erkeklerde bu dönemdeki sık şikayet konularından bir başkası da menideki azalmadır. Hatta bazı erkeklerin orgazm oldukları halde boşalamadığı da bilinen bir gerçektir.



Bana derdini söyle sana çaresini göstereyim

Biraz iddialı bir söylem olduğunu düşünebilirsiniz ama durum tam olarak böyle. Biz hekimler, yaşla birlikte cinsel hayatınızı baltalayan o hain problemi tam olarak tespit ettikten sonra, sizi çözümsüz bırakmıyoruz.

Aslında şu var ki; sağlıklı erkekler, androloji uzmanı desteğiyle yaşlılıkları boyunca cinsel ve fiziksel açıdan aktif bir yaşam sürdürebilir. Yukarıda altını çizdiğim ileri yaştaki cinsel problemlerin ilaç tedavisi, dolgu uygulaması, şok dalga tedavisi, P-Shot yöntemi, venöz yetmezlik cerrahisi, kök hücre uygulamaları ve penis protezi gibi yöntemlerle aşılabileceğini söylemek artık mümkün. Bunların yanında da hayat tarzında yapılacak minik değişiklikler; örneğin sağlıklı beslenme, spor yapılması, alkol ve sigaradan uzak durulması da cinsel problemlerin ortadan kaldırılmasına mutlaka destek olacaktır.



Yüzde 90 tedavi edilebiliyor

Unutmayın, her organ gibi cinsel organlar da yaşlanacaktır. Yaşlı insanlarda cinsel istek her zaman ereksiyona dönüşme eğiliminde değildir. Bazı yaşlı erkekler hazzı tüm bedenleriyle hisseder, yani arzu peniste toplanmayabilir. Cinsellikten haz almak için öncelikle kendi vücudunuzla barışık olmanız gerekir. İlerleyen yaşla beraber kendinize ne kadar iyi bakarsanız, partnerinizle ne kadar açık ve samimi paylaşımda bulunursanız cinsel yaşamınız da o denli verimli olacaktır.

Elbette 20'li yaşlarınızın performansına ulaşmanız kolay olmayacaktır ancak sıklıkla uyguladığımız destekleyici tedaviler sayesinde artık yüzde 90'lara yakın bir başarı elde ettiğimizi açıkça söyleyebilirim.