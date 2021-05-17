Erkek cinselliği ile ilgili "6 mit - 6 gerçek"

Özellikle cinsellik ve cinsellikle ilişkili her şeyin tabu olarak değerlendirilmesi; utanılması ve konuşulmaması gereken bir konu gibi görülmesi yanlış bilgilerin de zamanla doğru kabul edilmesine neden olabiliyor.



Ah şu doğru sanılan yanlış bilgiler...

Halk arasında kulaktan kulağa yayılan, cinsellikle ilgili abartılı ve eksik bilgilendirmeler olarak adlandırabileceğimiz "CİNSEL MİTLER" sağlıklı cinsel hayata gölge düşürüyor. Hastalarımla yaptığım görüşmelerde bu mitlerin yansımalarını net şekilde görebiliyorum. Bu mitlerin yerine doğru bilgiyi koymak cinsel sağlık sorunlarında her zaman tedavimizin ilk aşamasını oluşturuyor. O yüzden bu yazımda erkeklerde farklı yaş gruplarına özgü en çok duyduğum 6 miti ele alacağım ve bunlarla ilgili doğru bilgileri size aktaracağım.



MİT 1: Mastürbasyon zararlıdır

Gerçek: Hayır, mastürbasyon zararlı değildir! Kişinin cinsel dürtülerini partnersiz olarak tatmin etmesi olan mastürbasyon sağlıklı bir eylemdir. Bedensel ve zihinsel rahatlamayı sağlar. Partneri olmayan erkekler için en sağlıklı tatmin yöntemidir. Bu eylemin kişiyi cinsel ilişkiden soğutacağı görüşü yanlıştır. Tam aksine cinsel isteğin yoğun olduğu anlamına gelir.



MİT 2: Mastürbasyon, eşler arasındaki ilişkiyi olumsuz etkiler

Gerçek: Partnerlerin bireysel ya da karşılıklı olarak bu eylemi yapması gayet doğaldır. Hatta ilişkiye olumlu katkı bile yapabilir. Çünkü cinsel arzunun artmasını sağlar ve cinsel hayatı renklendirebilir. Kendi vücudunuzu anlama ve orgazm için artan yetenek gibi bazı avantajları da vardır. Ayrıca mastürbasyon için, cinsel ilişki dışında evliliğe en az zararı dokunan cinsel doyum da denebilir. Eğer eşlerden biri ilişki istemiyorsa, hamilelik durumu söz konusu ise bu tür durumlarda evliliği kurtarıcı bile olabilir. Burada önemli olan eşlerin bu konuya karşı olumlu yaklaşımıdır.



MİT 3: Cinsellikle ilgili problemleriniz varsa, çocuk sahibi olamazsınız

Gerçek: Sistemik hastalıklar, dış faktörler, hormonal yetersizlikler ya da anatomik bozukluklar gibi pek çok sebeple cinsel hayat yara alabilir. Bu konuda en yaygın mitlerden biri bu sorunların çocuk sahibi olmaya engel olacağıdır. Androloji dalı bunun için vardır. Günümüzde modern tıp hemen hiçbir cinsel sağlık sorununu çaresiz bırakmamaktadır. Bu tür problemler sorunun kaynağına inilerek kişiye özel planlanan tedavilerle iyileştirilebilir ve çocuk sahibi olma önündeki engeller kaldırılabilir.



MİT 4: Erkekler cinsel ilişkiyi her zaman ister ve buna her zaman hazırdır

Gerçek: Erkekler de aynı kadınlar gibi bir ilişki için ruhen ve bedenen hazır olmalıdır ancak bu yanlış inanış nedeniyle kendini sorgulayan pek çok erkek vardır. İstek duymadığı halde duyuyormuş gibi yapan, istemediği halde ilişkiye giren çok sayıda erkek sertleşme sorunu veya erken boşalma gibi problemler yaşayabilir. Yani bu inanış dolaylı yoldan erkeğin cinsel hayatına bir yük getirmektedir. Erkeğin de ilişkiye hazır olmadığı durumlar olabilir ki bu da gayet doğaldır.



MİT 5: Fazla seks yapmak, prostat kanserine neden olur

Gerçek: Bu yaygın görüşü ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nün yaptığı araştırmanın sonuçları ile çürütebiliriz. Enstitünün 46 ile 81 yaşları arasındaki yaklaşık 30 bin sağlık görevlisi üzerinde yaptığı araştırmaya göre boşalma sıklığı arttıkça prostat kanseri riski de azalıyor. Kanser riskinin, ayda 13-20 arası boşaldığını belirten grupta yüzde 14; ayda en az 21 kez boşaldığını ifade eden grupta ise yüzde 33 oranında azaldığı saptandı. Aradaki bağlantı ise boşalma ile kansere neden olan kimyasalların dışarı atılması olarak yorumlandı. Yani sağlıklı ve düzenli seks hayatı prostat kanseri riskini azaltıyor.



MİT 6: Yaşlılık cinselliği bitirir

Gerçek: Yaşla birlikte erkeklerin cinsel işlevlerinde bazı sıkıntılar meydana gelebileceği doğrudur ancak gelişen tıbbi teknoloji ve her yaş grubunda uygulanabilen farklı tedavi alternatifleri ile bu problemlerin çözülebileceği de unutulmamalıdır. Dolayısıyla yaşlılık cinselliği bitirir inancı kesinlikle yanlıştır.

Özetle aklınızı karıştıran, cinsel hayatınıza yansıyan her türlü problemin çözümünde en doğru yol bir androloji uzmanına danışmak ve bilgiyi en doğru kanaldan edinmektir.