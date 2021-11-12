Dermal dolgular hem estetik kaygılara hem fonksiyonel sorunlara çözüm sunuyor

Penis Başına Dolgu Uygulaması ile Erken Boşalma Tedavisi



Erken boşalma problemi çok ama çok sık görülüyor! Öyle ki; erken boşalmanın en sık görülen cinsel işlev bozukluğu olduğu biliniyor. Nedenleri oldukça çeşitli. Bazı erkeklerde psikolojik bazı erkeklerde de fizyolojik sorunlar erken boşalmaya neden olarak çiftlerin cinsel yaşamı üzerinde göz ardı edilmesi zor bir olumsuzluk yaratıyor. Erken boşalma sorununun yönetilebilmesi adına çeşitli tedavi seçeneklerinin denenmesi mümkün, ancak bu cinsel işlev bozukluğunun nedeni sinir yoğunluğunun çok yüksek olduğu penis başındaki hassasiyet olduğunda, dolgu uygulamaları ile hem hızlı hem de çok başarılı sonuçlar alınabiliyor.

Tedavi şu şekilde etki ediyor; penis başına enjekte edilen ve içerisinde hyaluronik asit barındıran dolgu malzemeleri penis cildi ile sinirler arasında bariyer görevi görüyor. Böylece penis başı hassasiyeti azaldığı için aşırı duyarlılığın önüne geçilerek boşalma süresinin geciktirilmesi mümkün oluyor.



Penis başına dolgu uygulaması ile erken boşalma tedavisini klinik ortamında uygulayarak penis aşırı duyarlılığının giderilmesini ve boşalma süresinin yaklaşık 3 kat uzatılabilmesini sağlıyoruz. Yöntem cerrahi nitelik taşımıyor, etkisi uygulamadan yaklaşık 1 hafta sonra hissediliyor ve tedavi kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama olarak 1 yıl kalıcılığını sürdürüyor.



Dolgu ile Penis Kalınlaştırma

Penisteki şekil bozuklukları cinsel yaşamı etkiliyor. Erkeklerin psikolojik anlamda yetersiz hissetmesine neden olabilen penis inceliği cinsel ilişki sırasında hem kadın hem de erkek için hazzı etkileyebilen bir unsura dönüşüyor. Günümüzde penis büyütme ameliyatları kapsamında penise yağ enjeksiyonu yapılması ve penisin cerrahi yöntemle kalınlaştırılması mümkün. Ancak bu yöntem hastaya anestezi verilmesini ve ameliyathane ortamını gerektiriyor. Fakat erkeklerin penis uzunluğu ile ilgili bir sorunu olmadığında ve sadece penis çapının artırılması istendiğinde dolgu uygulamaları sayesinde ameliyatsız bir şekilde penis kalınlaştırılabiliyor.



Yaklaşık 30-45 dakikada işlem tamamlanıyor. Hastalarımız lokal anestezi ile uyguladığımız dolgu ile penis kalınlaştırma sırasında ağrı ya da acı hissetmiyor. Kesin sonuçlar yaklaşık 1 hafta sonra etkisini gösteriyor.

Sonuç olarak dermal dolguların kullanım alanı her geçen gün genişliyor. Bizim alanımızda, yani androlojide erkeklerin yaşadığı sorunlara da dolgu ile çözüm sunulabilmesi hastalarımız açısından tedavi konforunu artıran çok önemli bir avantaj. Kullandığımız dermal dolgular tamamen vücudumuzla uyumlu, yan etki görülme ihtimali yok denecek kadar az. Sonuçlar hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor, hastalarımız da eşleri de gerçek anlamda çok memnun. Demem o ki fizyolojik sorunlara hapsolmanın ve hayatı ertelemenin gerçekten anlamı yok. Tedavi seçeneklerine başvurulmadığında yaşanan mutsuzluk, öz güven kaybı ve ilişki sorunları artık ameliyatsız bir şekilde çözülebiliyor.