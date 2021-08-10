Çözümde kilit rolü kadınlar üstleniyor

Bu hafta eşlerinin sorunlarına kayıtsız kalmayan kadınların nasıl fark yarattıklarından bahsetmek istiyorum. Siz de kadınların çözümdeki kilit rolünü merak ediyorsanız yazının devamına buyurun!



Hastalıkta ve sağlıkta…



Yaşamı beraber geçirmek için çıkılan yolda eşlerin her konuda birbirlerine desteği, sorunlara beraber göğüs gerebilmeleri önemli. Sonuçta evlilik demek hem mutlu hem mutsuz zamanda, hastalıkta ve sağlıkta birlikte olmak demek!



Kendi pratiğimde gözlemlediğim şu: Cinsel fonksiyon bozuklukları sadece erkekleri değil kadınları da mutsuz ediyor. Tedavi edilmeyen cinsel rahatsızlıkların ise çiftler arasında ciddi sorunlara neden olduğu ve hatta boşanmalara bile yol açtığı da artık bilinen bir gerçek.



Hem duygusal hem fiziksel paylaşım

Her zaman olduğu gibi yine altını çizelim; evlilikler ve yetişkin ilişkilerinde işin duygusal yanı ne kadar önemliyse, sağlıklı bir cinsel yaşam da o derece önemlidir. Mutlu bir ilişkinin sırrı, sevgiyi hem duygusal hem de fiziksel anlamda paylaşmakta saklıdır. Doğal olarak bu iki önemli ayaktan biri işlevini yitirdiğinde ilişki de sarsılır.



Dolayısıyla, bu tip sorunların çözümünde çiftlerin ortak gayretinin işleri kolaylaştırdığını söyleyebilirim.



Artık tedavi çok kolay

Bardağın dolu tarafına bakarsak eğer, günümüzde tıp alanındaki gelişmeler artık bize hemen hemen tüm hastalıkları, hastaya uygun yaklaşımlarla tedavi etme imkanı veriyor. Cinsel fonksiyon bozuklukları da tedavi yöntemlerinin çok ve çeşitli olduğu bir hastalık grubu.

Örneğin tüm dünyada en yaygın görülen erkek cinsel işlev bozukluğu olan erken boşalma sorununda artık dolgu uygulaması ile kolay ve hızlı şekilde başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Sertleşme probleminde (erektil disfonksiyon) şok dalga uygulaması, PRP ve SVF-Kök Hücre tedavileri ile hastalarımıza ameliyatsız çözümler sunabiliyoruz.

Sertleşme probleminden erken boşalmaya, penis eğriliğinden kısırlığa kadar tüm cinsel fonksiyon bozukluklarında hastalara düşen görev, iyi bir androloji ve üroloji uzmanına başvurmaktır.

Çözüm bu kadar kolay ama ufak bir engel var!



Mutsuzluğa mahkum olmayın



Daha önce de sık sık bahsettiğim gibi cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinin önündeki en büyük engel, zamanında doktora başvurmamaktır. Bu şekilde tedaviden mahrum kalan hastalar aslında farkında olmadan hem kendilerini hem de eşlerini mutsuzluğa mahkûm ederler.



Erkekler genellikle utanma, çekinme, korku, kaygı, kendini eksik hissetme ve bunu dillendirememe gibi nedenlerle doktora gitme konusunda isteksiz olabiliyor. Kimi hastalarsa yaşadıkları sorunun çözümünü internette ve alternatif ilaçlarda bulmaya çalışıyor.



Erken tedavi önemli



Bu durum problemin katlanarak büyümesine, erken tedavi şansının kaçırılmasına ve tedavi sürecinin uzamasına yol açabiliyor. İşte tam da bu noktada kadınlar önemli bir görevi üstleniyor ve erkeklerin doktora gitmesini sağlayan itici güç olarak karşımıza çıkıyor. Eşleri ile birlikte gelen hastalarda da kadınlar, doktora başvurma konusunda ilk adımın atılmasını sağlıyor. Yani bir bakıma kadınlar her alanda olduğu gibi cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde de sorunun çözümüne öncülük ediyorlar.



Hayatlarında onları böylesine önemseyen, farkındalığı yüksek kadınlar olan erkeklere ne mutlu!