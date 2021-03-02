Covid-19 sertleşme problemine de yol açıyor

Covid-19 virüsünün erkeklerde testis fonksiyonlarına zarar verebileceği yönündeki bazı araştırmaların sonuçlarını sizlerle önceki yazılarımda paylaşmıştım. Şimdi ise yeni bir araştırma bu virüsün, sertleşme (ereksiyon) problemine de yol açabildiğini ortaya koydu

Hepimizin de bildiği gibi Covid-19 sadece öldürücü değil aynı zamanda uzun dönemde vücutta önemli tahribat yaratacak kadar yıpratıcı bir virüs. Potansiyel komplikasyonlar konusundaki çalışmalar hala devam ediyor. Ancak şimdiye dek bilinen bir gerçek var ki o da; solunum sistemi ve vasküler (damar) sistem ciddi risk altında. Koronavirüsün özellikle damar sistemine etki etmesi nedeniyle, ereksiyon için de ciddi bir risk faktörü olduğu hiçbir zaman unutulmamalı.

İtalyan bilim insanları: Kesin bağlantı var!

Saygın bilim yayınlarından ‘Journal of Endocrinological Investigation’ geçtiğimiz günlerde önemli bir araştırma yayımladı. Buna göre Roma Tor Vergata Üniversitesi doktorlarından Dr. Emmanuele A. Jannini ve ekibi, sertleşme kaybı ile Covid-19 arasında kesin bağlantı buldu. Araştırmada, Covid-19’un birçok sağlık sorununu ağırlaştırabildiği kaydedildi. Ereksiyon da sağlıklı bir vücudun göstergesi olduğu için genel tabloda yaşanan sıkıntılar sertleşmeyi de engelleyebiliyor. Öte yandan fiziksel etkilerin yanı sıra Covid-19, ereksiyon kaybının da sebeplerinden olan depresyon ve anksiyeteyi tetiklediği için sertleşme sorununun ortaya çıkmasına zemin de hazırlayabiliyor. Bu alanda bir çalışma da, Amerika Birleşik Devletleri Hasta Merkezli Sonuçlar Araştırma Enstitüsü (PCORI) ve Erkek Sağlık Ağı (MHN) tarafından yapılan konferansta sunuldu. Konferansta verilen bilgilere göre Covid enfeksiyonu geçiren insanların çoğunda kardiyovasküler problem de gelişti ve bu dolaşım bozukluklarının ereksiyon kaybına neden olabileceği de özellikle vurgulandı. Fizyolojik veya psikolojik kaynaklı oluşabilen ereksiyon problemleri, penis bölgesinde yeterli derecede kan akışı sağlanamayınca ortaya çıkar. Koronavirüs de, tüm vücutta bulunan (penistekiler de buna dahil!) kan damarlarının iç duvarlarına yani “endotel”lerine saldırıyor ve bu saldırı sonucu yaşanan vasküler tıkanmalar da sertleşme problemini başlatırken genel anlamda cinsel yaşamı ciddi düzeyde etkiliyor. Çünkü insan penisinde sertleşmeyi sağlayan pek çok küçük kan damarı var. Bunlar, kan akışı kısıtlandığı zaman hızlıca tıkanabiliyor ve ereksiyonun önünde bir engele dönüşüyor.



Maske-mesafe-temizlik 3’lüsünden vazgeçmek yok

Covid-19'un kalıcı etkilerinden korunmak için yapılabilecekler şimdilik bildiklerimiz ile sınırlı. Ancak endotelin hangi yöntemle korunabileceği konusunda bazı klinik çalışmalar yapılıyor. Vücutta kendiliğinden üretilen, kan damarlarımızın kaplamasını daha gevşek duruma getiren ve kan akışını yükselten ‘nitrik oksit’ten bu amaçla faydalanmak amaçlanıyor. Bu konuda kesin sonuçlara ulaşılmadı ancak ilk verilere göre iyimser olabiliriz.

Covid-19'un vücudumuza vereceği zararlardan korunmak için öncelikle kişisel önlemlerimizi; yani maske-mesafe-temizlik üçlüsünü bir yaşam biçimi olarak benimsememiz oldukça önemli. Taşıdığı bu kadar hayati risk varken ve hatta erkeklerde sertleşme problemine de neden olabilecekken, korunmadan ve aşı olmaktan vazgeçmememiz gerekiyor.