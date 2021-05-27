Bu sorunun bir çözümü var

Mevcut tedaviler sayesinde ise bu problemleri hayatınızdan çıkarmak sadece birkaç saatinizi alır. İşin en önemli noktası; doğru hastaya doğru müdahaledir. Penis boyunuz gerçekten kısa mı, penisiniz gerçekten ince mi? Önce bu soruların yanıtını bulmak gerekir.



Rakamlara takılmadan önce neler değerlendirilmeli?

Penis boyu, penisin gerdirilerek kök kısmından uç noktasına olan uzunluğunun ölçülmesi ile belirlenir. Penis boyu elbette kişiden kişiye değişmektedir. Eğer partnerler arasında herhangi bir tatmin problemi yaratmıyorsa kısa ya da ince penis için tedavi gerekmeyebilir. Fakat kişi hem estetik hem de cinsel anlamda problem yaşıyorsa, tatminsizlik söz konusu ise, özgüven sorunu yaşıyorsa o zaman penis büyütme ve kalınlaştırma ameliyatı için doğru bir aday olduğu söylenebilir.



Peniste 3-4 santimetre uzama sağlanabilir

Öncelikle söylemeliyim ki piyasada veya internette çokça gördüğümüz haplar, kremler, jeller asla kalıcı çözüm sunmaz! Penisle ilgili estetik kaygılarınız varsa mutlaka bir üroloji ve androloji uzmanının kapısını çalmalısınız. Eğer gerçekten de kısa/ince bir penise sahipseniz penis büyütme operasyonu için planlama yapılabilir. Penis uzatma ve kalınlaştırma operasyonları 2 aşamalı olarak yapılmaktadır. Birinci aşamada penisi leğen kemiğine yapıştıran asıcı bağlar (suspansatuvar ligament) yüzde 80 oranında kesilir. Böylece penis 2-4 santimetre dışarıya kayar, yani sarkıtılmış olur. İkinci aşamada ise kalınlaştırma yapılır. Göbek etrafındaki bölgeden alınan yağ dokuları ya da hazır dolgu malzemeleri peniste cilt altı dokuya enjekte edilir ve penis çapında genişleme elde edilir.



Bir ay perhiz sonrası cinsel yaşam mümkün

En çok merak edilen konulardan biri de bu operasyondan sonra cinsel ilişkiye ne zaman girilebileceği... Ben 1 ay boyunca cinsel perhiz yapılmasını tavsiye ediyorum. Mastürbasyon ya da cinsel birleşme bu aşamada tehlikeli olabilir. İyileşme süreci her hasta için farklı olabiliyor. O nedenle doktor onayı olmadan cinsel hayata dönmek doğru değil.



Bu noktalara dikkat

Bu operasyonlarda beklenen etkiyi görebilmek için hastalara da önemli görevler düşmektedir. Özellikle uzamada elde edilen miktarın kalıcı olabilmesi için ameliyat sonrası penisi çekme egzersizlerinin aksatılmadan yapılması gerekir. Ayrıca kalınlaştırmada kullanılan yağ dokusunun da peniste düzgün görünebilmesi için bazı önemli egzersizlerin yapılması gerektiği de unutulmamalı. Son olarak da penis büyütme operasyonlarında 5 santimetre, 10 santimetre gibi anormal uzama rakamlarını beklemek doğru değildir. Yapılan ameliyatlar sonrasında elde edilen rakamlar kişiden kişiye değişmekle birlikte maksimum 3-4 santimetre ekstra uzunluk sağlanacaktır.